Главные новости
В РоссииПесков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомВ миреВ столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолетЭкономикаЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Экономика

Консорциум во главе с Westinghouse заявил о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Консорциум во главе с Westinghouse Electric Company заявляет о готовности к выпуску топлива для реакторов ВВЭР-440, установленных, в частности, на Ривненской АЭС.

"Консорциум разработал концептуальный проект топлива и определил, каким образом можно восстановить цепочку производства и поставок сборок топливных элементов для ВВЭР-440 по примеру того, что было осуществлено Westinghouse и ENUSA для АЭС Ловииса в Финляндии в 2001-2007 годах. Помимо проекта топлива, консорциум разработал и подтвердил связанные методы и методологию для лицензирования и использования нового проекта топлива", - отмечают в пресс-службе Westinghouse.

Подготовка к выпуску топлива была проведена в рамках проекта "Европейское снабжение безопасным ядерным топливом" (ESSANUF), реализуемого с 2015 года.

Партнерами Westinghouse по этому проекту являются VUJE, UJV Rez, Университет технологий Lappeenranta (LUT), Национальная ядерная лаборатория (NNL), NucleoCon, Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" (NSC KIPT), Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии в Карлсруэ (JRC-Karlsruhe) и Enusa Industrias Avanzadas (ENUSA).

Финансирование осуществляется программой научных исследований и обучения Евратома (2014-2018), являющейся частью Рамочной программы ЕС по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020" (H2020) (грант 671546).

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года.

Westinghouse в конце апреля 2016 года объявила о расширении своего предприятия по выпуску ядерного топлива в Вестеросе (Швеция) для обеспечения растущих поставок для реакторов российского дизайна ВВЭР-1000 в Украину и другие страны Восточной Европы.

Теги: Westinghouse
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминийТрамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и МексикиПодробнее
Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"
На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
В Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евроВ Бельгии с замороженных счетов режима Каддафи исчезли миллиарды евро
По данным бельгийских СМИ, речь идет о пропаже более 10 млрд евроПодробнее
Knight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФKnight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФ
По числу мультимиллионерских яхт Россия заняла 2-е место в миреПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото
12 марта
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПесков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомВ миреВ столице Непала потерпел катастрофу пассажирский самолетЭкономикаЕС на полгода продлил антироссийские санкцииВ миреЛондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении СкрипаляЭкономика"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГОВ миреСМИ назвали место встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Защита фигуранта "кокаинового дела" обвинила ФСБ и МВД в провокации

Dropbox собралась привлечь до $648 млн в ходе IPO

Исполнитель организованного Тельманом Исмаиловым убийства осужден на 13 лет

Полиция начала проверку в связи с массовой гибелью рыбы на томском предприятии

Смольный изменил распоряжение о передаче Сампсониевского собора РПЦ во избежание претензий ФАС

Часть акций банка "Открытие" на конец 2017 года была в залоге у группы ВТБ

Путин внес в Госдуму законопроект об уголовном наказании за злоупотребления при госзакупках

BMW отзовет 3,5 тысяч автомобилей в Китае

Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"

Леонид Слуцкий подписал контракт с голландским "Витессом"К работе главным тренером команды он приступит в следующем сезоне Подробнее

Песков отказался раскрыть место голосования Путина

Песков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессом

Песков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомРанее в интервью NBC президент РФ признался, что его пресс-секретарь "несет иногда такую пургу" Подробнее

В Кремле не слышали официальных заявлений Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля

Шувалов констатировал победу над коррупцией в Росреестре

Группа мирных жителей в понедельник покинула Восточную Гуту

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и Францией

Назван состав сборной России по футболу на матчи с Бразилией и ФранциейВ список вошли 28 футболистов Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru