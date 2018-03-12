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Экономика

BMW отзовет 3,5 тысяч автомобилей в Китае

Есть обновление от 17:10

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - BMW China Automotive Trading Ltd отзовет с китайского рынка 3 501 автомобиль из-за дефекта передних вильчатых рычагов. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампанию планируется начать 30 марта.

Отзыв затрагивает 118i, 120i, 125i, 218i, 220i и X1, выпущенные в период с 19 по 26 декабря 2017 года.

Дефект передних вильчатых рычагов может привести к потере управления автомобилем, что представляет потенциальную угрозу безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.

Теги: BMW, Китай
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