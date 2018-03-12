Часть акций банка "Открытие" на конец 2017 года была в залоге у группы ВТБ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Часть акций санируемого банка "Открытие" на конец 2017 года находилась в залоге у группы ВТБ, следует из информации, размещенной в ежеквартальном отчете "Открытие Холдинга".

"По состоянию на 31 декабря 2017 года фактически еще действует залог акций банка "ФК Открытие" в обеспечение обязательств компании Wardbase Trading Limited перед компанией VTB Capital Plc по кредитному соглашению", - говорится в отчете холдинга за октябрь-декабрь 2017 года.

Вместе с тем обязательства Wardbase Trading перед "ВТБ Капиталом" по состоянию на конец прошлого года существенно снизились. "В этой связи по не зависящим от эмитента основаниям не исключена погрешность по общей сумме предоставленного поручительства", - указано в отчете. При этом размер обязательств по поручительству в конце четвертого квартала 2017 г. составлял порядка 22 млрд рублей.

Зарегистрированная на Кипре компания Wardbase Trading Limited на 100% принадлежит "Открытие Холдингу", ее специализацией являются финансовая и инвестиционная деятельность. По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", объем активов компании на 30 июня 2015 года составлял $448 млн, капитал - $344 млн (более свежих данных не публиковалось). Агентство в феврале 2016 года понизило рейтинг Wardbase Trading и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания публичного рейтинга. Снижение рейтинга было обусловлено "непредоставлением актуальной информации для анализа в части оценки объектов финансовых вложений".

"Открытие Холдинг" до августа 2017 года был головной структурой "ФК Открытие". ЦБ в августе объявил о санации банка, в конце ноября его капитал был списан до 1 рубля. Регулятор санировал банк через свою структуру - Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), направив в капитал "Открытия" 456,2 млрд рублей.

В отчете не указано, какое количество акций банка "Открытие" находилось в качестве обеспечения у структуры ВТБ и осталось ли что-то в залоге после допэмиссии. В настоящее время 99,99% акций кредитной организации находится в собственности ЦБ.

ВТБ после объявления о санации "Открытия" заявлял, что сделок с кредитным риском, обеспеченных акциями банка, у него нет. "Интерфакс" пока не располагает комментариями представителей ВТБ и "Открытие Холдинга".

Из консолидированной отчетности холдинга следует, что акции "Открытия" находились в залоге, начиная с 2012 года. Размер пакета и залогодержатель акций не раскрывались.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа "ИСТ", НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант", экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян.

В отчете холдинга указано, что сейчас его основными активами являются алмазодобывающая компания "Архангельскгеолдобыча" (приобреталась в том числе на кредитные средства ВТБ - ИФ) и доля в капитале лизинговой компании АО "Балтийский лизинг".