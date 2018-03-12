Volkswagen отзовет свыше 33 тысяч автомобилей с китайского рынка

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen отзовет с китайского рынка 33 142 автомобиля из-за неисправных сливных клапанов. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР.

Кампанию планируется начать 30 апреля.

Отзыву подлежат импортированные кроссоверы модели Touareg, произведенные в период с декабря 2014 года по ноябрь 2017 года.

Двигатели этих машин оснащены сливными клапанами, которые не осуществляют слив воды должным образом, что может привести к угрозе безопасности, сообщает агентство "Синьхуа".

В 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей - 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.