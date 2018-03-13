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Экономика

Попавшийся на кокаине аналитик Кадлоу может стать советником Трампа по экономике

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Известный тележурналист, аналитик и бывший ведущий программы на канале CNBC Лоуренс Кадлоу входит в число кандидатов на пост главы Национального экономического совета (National Economic Council) взамен ушедшего в отставку на прошлой неделе Гэри Кона, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, его интервью на позицию может состояться уже на этой неделе.

70-летний Кадлоу не имеет научной степени в экономике - он закончил Рочестерский университет со степенью бакалавра исторических наук и изучал политику и экономику в Принстонском университете, однако не закончил обучение на степень магистра. Тем не менее, в ходе своей карьеры он работал экономистом в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и в Управлении по административным вопросам и бюджету при президенте Рональде Рейгане. Также он работал в частных финансовых компаниях; в 1994 году он был уволен из банка Bear Stearns за употребление кокаина.

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Кадлоу вел различные передачи на канале CNBC с 2002 года; последней такой передачей была Kudlow Report, выходившая с 2009 по 2014 год. В настоящее время он регулярно появляется на телеканале в качестве аналитика.

Ведущий поддерживал кандидатуру Дональда Трампа в ходе его президентской кампании и выступал за многие его инициативы, включая налоговую реформу и смягчение регулирования финансовой сферы. Тем не менее, в отличие от президента, он известен как сторонник свободной торговли - именно это считается основной причиной отставки Кона.

Другими кандидатами на замену Кону считаются бизнесмен новозеландского происхождения Крис Лидделл, работавший финансовым директором в General Motors и Microsoft, и профессор экономики Питер Наварро, который считается одним из основных авторов инициативы по введению импортных пошлин на сталь и алюминий.

Теги: Лоуренс Кадлоу
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