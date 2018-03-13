Тинькофф банк потратит на запуск виртуального оператора связи до 1 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Тинькофф банк оценивает инвестиции в виртуального оператора сотовой связи в 2017-2019 годы на уровне до 1 млрд рублей, сообщил финансовый директор банка Илья Писемский.

"В целом за 2017, 2018, 2019 годы мы планируем потратить до 1 млрд рублей", - сказал он журналистам в ходе телефонной конференции.

Писемский добавил, что в 2017 году расходы на "Тинькофф мобайл" пока были незначительны. "Объясняется это, в частности, тем, что значительный найм персонала, технологического в том числе, произошел во второй половине года. Связано это также с тем, что те системы, которые мы покупали, ставятся на баланс как основные средства и как нематериальные активы. Они будут амортизироваться в течение какого-то времени", - добавил он.

Председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз напомнил, что виртуальный оператор был запущен банком в конце прошлого года совместно с Tele2. Банк не инвестирует в построение собственной сотовой сети. Он подчеркнул, что банк несет определенные расходы, связанные с инвестициями в оборудование, IT-системы, интерфейсы, с привлечением клиентов. "Это не будут огромные инвестиции, они соизмеримы с другими направлениями бизнеса, как "Тинькофф бизнес", "Тинькофф инвестиции", даже Tinkoff Black", - отметил Хьюз.

Ранее сообщалось, что абонентом виртуального оператора сможет стать любой пользователь, в том числе и не клиент Тинькофф банка.

MVNO (Mobile Virtual Network Operator, MVNO)-операторы оказывают услуги связи под собственным брендом, используя инфраструктуру другого оператора.

Сейчас на сетях Tele2 работает 15 виртуальных операторов, помимо Тинькофф банка - еще и Сбербанк.