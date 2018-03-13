"Газпром" и OMV отложили на год проект малотоннажного СПГ на Черном море

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" и австрийская нефтегазовая OMV отложили на год проект малотоннажного СПГ на Черном море.

В беседе с журналистами исполнительный директор OMV по downstream Манфред Лейтнер отметил, что компании должны были начать Feasibility study, но "договорились ничего не делать" (соглашение о сотрудничестве в области малотоннажного СПГ в регионе Черного моря было подписано в июне 2017 года).

Отвечая на вопрос о причинах такого решения Лейтнер сказал: "Спросите "Газпром".

Он также не ответил, когда было принято такое решение.