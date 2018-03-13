Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Экономика

Акционеры "Детского мира" отложили планы по проведению SPO ритейлера

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Основные акционеры ритейлера "Детский мир" - АФК "Система" и Российско-китайский инвестфонд - в ближайшее время не планируют предлагать рынку акции компании в рамках SPO, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с их планами.

АФК "Система" не отказалась от идеи SPO ритейлера в принципе, но как минимум в ближайшее время его точно не будет - сделку решили отложить, так как в нынешних рыночных условиях она невыгодна, сказал один из собеседников агентства. Другой источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки, подтвердил отмену планировавшегося на март размещения.

В "Системе" отказались от комментариев, также поступили в РКИФ.

Ожидания SPO держат акции "Детского мира" под давлением уже несколько месяцев: хотя в декабре сделка была отменена в последний момент, акционеры не скрывали намерений к ней вернуться после того, как конфликт "Системы" с "Роснефтью" будет исчерпан. А в начале февраля основной владелец АФК Владимир Евтушенков даже назвал конкретный срок проведения SPO (что крайне нетипично для вторичных размещений) - март - и к тому же пообещал, что объем сделки будет больше, чем в ходе декабрьской попытки.

В декабре прошлого года в рамках SPO "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он закончился мировым соглашением). Цена несостоявшейся декабрьской сделки составляла 90 рублей за акцию, что предполагало дисконт в размере 11% к рынку.

Сейчас у "Системы" 52,09% акций "Детского мира", РКИФ владеет 14,03%.

О том, что совладельцы "Детского мира" могут предпринять новую попытку вторичного размещения акций ритейлера, ранее говорил и глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, отмечая, что к сделке есть интерес у ряда партнеров РФПИ.

"Детский мир" - крупнейший в России оператор магазинов детских товаров. Группа объединяет розничную сеть "Детский мир" (578 магазинов на конец декабря), сеть магазинов "ELC" (44), интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

В 2017 году "Детский мир" увеличил выручку на 21,9% (до 97 млрд рублей) и открыл 104 магазина. В планах ритейлера на 2018-2021 годы - открыть не менее 250 новых магазинов и продолжить наращивать долю рынка.

В начале прошлого года компания провела IPO на "Московской бирже" , в ходе которого основными продающими акционерами выступили АФК "Система" и РКИФ. Текущая капитализация компании - 70,205 млрд рублей.

Теги: Система, Детский мир
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

IPO "Детского мира". Обобщение

Экономика
"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминийТрамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и МексикиПодробнее
Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"
На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Что произошло за день: вторник, 13 марта

Москва и Лондон обмениваются взаимными обвинениями по "делу Скрипаля", а Трамп увольняет главу Госдепа и впервые назначает женщину руководителем ЦРУ Подробнее

Белый дом уволил зама Тиллерсона из-за ошибки в сообщении об отстранении своего шефа

Москва призвала Лондон не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой

Захарова усомнилась в осведомленности британских властей в вопросах химического разоружения Подробнее

ВЭБ в базовую версию макропрогноза заложил повышение пенсионного возраста с 2020 года

Пенсионный возраст планируется увеличивать постепенно, на шесть месяцев в год Подробнее

Британская полиция не нашла связи между отравлением Скрипаля и смертью Глушкова

Пользователи Telegram оспорили требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки

Леггинсы и картофельное пюре сменили пироги со свининой в британском индексе инфляции

МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RT

МИД РФ пригрозил запретить британским СМИ работать в России в случае закрытия RTЛондон заявил, что может пересмотреть условия работы телеканала Russia Today из-за "дела Скрипаля" Подробнее

Британский регулятор направил предостережение RT из-за "дела Скрипаля"

Донецкая фильтровальная станция остановила работу из-за обстрелов

ЕС добавил три островных государства в список офшорных зон

Фотохроника 13 марта

Фотохроника 13 марта6 фото

Из поврежденного взрывом дома в Петербурге эвакуированы 20 человек

Акционеры "Детского мира" отложили планы по проведению SPO ритейлера

Израильские эксперты нашли 13 уязвимостей в новых чипах AMD

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru