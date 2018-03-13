Акционеры "Детского мира" отложили планы по проведению SPO ритейлера

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Основные акционеры ритейлера "Детский мир" - АФК "Система" и Российско-китайский инвестфонд - в ближайшее время не планируют предлагать рынку акции компании в рамках SPO, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомые с их планами.

АФК "Система" не отказалась от идеи SPO ритейлера в принципе, но как минимум в ближайшее время его точно не будет - сделку решили отложить, так как в нынешних рыночных условиях она невыгодна, сказал один из собеседников агентства. Другой источник "Интерфакса", знакомый с ходом подготовки, подтвердил отмену планировавшегося на март размещения.

В "Системе" отказались от комментариев, также поступили в РКИФ.

Ожидания SPO держат акции "Детского мира" под давлением уже несколько месяцев: хотя в декабре сделка была отменена в последний момент, акционеры не скрывали намерений к ней вернуться после того, как конфликт "Системы" с "Роснефтью" будет исчерпан. А в начале февраля основной владелец АФК Владимир Евтушенков даже назвал конкретный срок проведения SPO (что крайне нетипично для вторичных размещений) - март - и к тому же пообещал, что объем сделки будет больше, чем в ходе декабрьской попытки.

В декабре прошлого года в рамках SPO "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд разместили 6,3% акций "Детского мира" (5% - "Система", 1,3% - РКИФ) на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он закончился мировым соглашением). Цена несостоявшейся декабрьской сделки составляла 90 рублей за акцию, что предполагало дисконт в размере 11% к рынку.

Сейчас у "Системы" 52,09% акций "Детского мира", РКИФ владеет 14,03%.

О том, что совладельцы "Детского мира" могут предпринять новую попытку вторичного размещения акций ритейлера, ранее говорил и глава РФПИ и содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев, отмечая, что к сделке есть интерес у ряда партнеров РФПИ.

"Детский мир" - крупнейший в России оператор магазинов детских товаров. Группа объединяет розничную сеть "Детский мир" (578 магазинов на конец декабря), сеть магазинов "ELC" (44), интернет-магазины "Детский мир" и ELC.

В 2017 году "Детский мир" увеличил выручку на 21,9% (до 97 млрд рублей) и открыл 104 магазина. В планах ритейлера на 2018-2021 годы - открыть не менее 250 новых магазинов и продолжить наращивать долю рынка.

В начале прошлого года компания провела IPO на "Московской бирже" , в ходе которого основными продающими акционерами выступили АФК "Система" и РКИФ. Текущая капитализация компании - 70,205 млрд рублей.