Прожиточный минимум в Москве в 2017 году увеличился на 300 рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление городского правительства об установлении величины прожиточного минимума в Москве за IV квартал 2017 года.

Документ опубликован на официальном портале столичной мэрии.

По постановлению, величина прожиточного минимума в Москве за IV квартал 2017 года в расчете на душу населения установлена в размере 15 тыс. 397 рублей. Это на 305 рублей больше, чем в IV квартале 2016 года.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за 2017 год в столице увеличился на 341 рубль - с 17 тыс. 219 рублей до 17 тыс. 560 рублей. Прожиточный минимум для пенсионеров за год вырос на 214 рублей - с 17 тыс. 219 рублей до 17 тыс. 560 рублей, для детей - на 311 рублей (с 12 тыс. 989 рублей до 13 тыс. 300 рублей)

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.