ЦБ внесет 113 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ внесет около 113 млрд рублей в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка, следует из годового отчета госкорпорации.

Соответствующее решение принято на совете директоров ЦБ 9 февраля этого года, говорится в отчете АСВ. Сам Банк России его не раскрывал.

АСВ приобрело суборды в 2015-2016 годах в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд рублей, "Открытие" - 65,2 млрд рублей, Промсвязьбанк - 29,9 млрд рублей.

Однако после того, как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды в соответствии с законодательством были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

АСВ в отчете отразило в составе прочих активов (общий объем на конец прошлого года - 113,4 млрд рублей) требования к ЦБ по внесению средств в имущество агентства. В связи с прекращением требований АСВ по договорам субордов Бинбанка, "ФК Открытие" и Промсвязьбанка средства имущественного взноса РФ в АСВ, использованные на повышение капитализации этих банков, будут замещены имущественным взносом ЦБ, поясняется в отчете. Эти требования учитываются в отчетности в качестве событий после отчетной даты (СПОД).