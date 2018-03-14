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Экономика

Рубль немного снизился к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного растут на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне незначительного снижения цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,03-57,07 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 57,05 руб. (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,72 руб. (+5,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 4,1 копейки к уровню закрытия вторника, до 63,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,41 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 55,86 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте среды в условиях незначительного снижения на рынке энергоносителей. Нефть эталонных марок слабо меняется в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают возможные последствия отставки Рекса Тиллерсона для сделки с Ираном.

Как сообщалось накануне, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе Центрального разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

Аналитики рынка нефти полагают, что после перестановок вероятность разрыва сделки с Ираном, которая предусматривает снятие эмбарго на экспорт нефти в обмен на отказ от ядерного вооружения, увеличилась, что может привести к перебоям с поставками и к скачку цен на топливо.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени в среду опустилась на 0,2% - до $64,51 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,05% - до $60,68 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 1,16 млн баррелей.

Официальные данные Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду, и эксперты ожидают, что они укажут на повышение запасов на 2,5 млн баррелей.

Теги: курсы валют, рубль, доллар, евро
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