ОПЕК улучшила прогноз роста поставок нефти из стран не-ОПЕК

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2017 году составили 57,87 млн баррелей в сутки, что на 10 тыс. б/с выше по сравнению с февральской оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Прогноз поставок нефти на 2018 год из стран не-ОПЕК был повышен на 280 тыс. б/с - до 59,53 млн б/с, что означает рост на 1,66 млн б/с по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, оценка роста поставок в 2018 году улучшена на 260 тыс. б/с. Так, оценка роста поставок нефти из США повышена на 170 тыс. б/с.

Кроме того, ОПЕК повысила оценку поставок нефти из России на 20 тыс. б/с - до 11 млн б/с по сравнению с февральской оценкой в 10,98 млн б/с. По прогнозу ОПЕК, в первом квартале Россия будет добывать 11,08 млн б/с, остальные кварталы - по 10,98 млн б/с.

Другими основными драйверами роста поставок будут Канада, Бразилия, Великобритания, Казахстан, Гана и Конго, в то время как падение поставок будет происходить со стороны России, Мексики, Китая, Норвегии и Колумбии.