ОПЕК признала влияние сланцевого бума на рынок нефти

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) признала масштабы сланцевого бума в Северной Америке и его влияние на рынок нефти: впервые прогноз роста предложения из государств за пределами картеля превышает прирост спроса.

Показатель спроса на нефть по итогам 2017 года повышен на 23 тысячи баррелей в сутки по сравнению с февральской оценкой, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. Таким образом, по итогам 2017 года спрос на нефть вырос на 1,62 млн баррелей в сутки (б/с) - до 97,04 млн б/с.

На 2018 год оценка спроса улучшена на 30 тысяч б/с - до 98,63 млн б/с, таким образом оценка роста спроса на нефть повышена на 10 тысяч б/с - до 1,6 млн б/с.

При этом прирост поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, составит, по оценкам картеля, 1,66 млн б/с.

ОПЕК ожидает, что основной рост спроса в 2018 году придется на страны Азии во главе с Китаем, затем Индией, а также странами ОЭСР Американского континента.

Как говорится в отчете, предварительные данные за январь показали рост нефтяных запасов в странах ОЭСР на 13,7 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,865 млрд баррелей, что на 50 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти продемонстрировали избыток в 74 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов обнаружили дефицит в 24 млн баррелей от сезонной нормы.