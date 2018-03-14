В "Ростехе" заявили о возможном отказе от участия в авиасалоне "Фарнборо"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - "Ростех" и его холдинги могут не поехать на выставку "Фарнборо-2018" в Великобритании, заявили в госкорпорации в среду.

"Участие в "Фарнборо" для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции. Однозначно, это одно из проявлений недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями - с подобными вещами сталкиваемся все чаще и чаще",- заявил "Интерфаксу" в среду представитель "Ростеха".

"Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", - заявили в "Ростехе".

В госкорпорации отметили, что недружественные шаги иностранных партнеров, конечно, сказываются на планах выставочной работы и в целом на продвижении нашей продукции на зарубежных рынках.