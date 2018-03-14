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Экономика

ЦБ утвердил план своего участия в санации "Траста" и Рост банка

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка "Траст" и "Рост банка", говорится в сообщениях регулятора.

С 15 марта функции временной администрации по управлению этими банками возложены на УК Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ).

"Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств", - сообщил ЦБ в релизах по обоим банкам, не раскрыв детали плана.

Санация "Траста"

"Траст" санируется с 2015 года, сперва инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления выступал "Открытие Холдинг". АСВ из средств ЦБ выделило "Трасту" 99 млрд рублей на десять лет под льготную ставку для закрытия "дыры" в капитале. Еще 28 млрд рублей на шесть лет под обеспечение получил холдинг на поддержание ликвидности банка.

В августе 2017 года основной актив холдинга - банк "Открытие" - сам попал под санацию и в декабре перешел под контроль ЦБ РФ, который докапитализировал его на рекордные 456 млрд рублей. "Траст" вошел в группу "Открытия", но новых денег на докапитализацию не получал.

ЦБ не исключал дополнительной докапитализации банка "Открытия" в 2018 году. Решение зависит от выбранного варианта завершения санации банка "Траст" и результатов работы с отдельными активами группы, отмечал регулятор.

"Потребность в выделении дополнительных средств на цели финансового оздоровления банка "Траст" может возникнуть, но в зависимости от выбора конкретного подхода к санации финансовая помощь может быть предоставлена как банку "ФК Открытие", так и непосредственно "Трасту", - отмечали в пресс-службе ЦБ.

Регулятор пояснял, что в случае предоставления средств непосредственно "Трасту" одновременно произойдет улучшение финансового положения и "Открытия" из-за роспуска резервов по межбанковским кредитам, предоставленным "Трасту".

Санация Рост банка

Рост банк и входящие в его группу банки были санированы в 2014 году с привлечением Бинбанка в качестве инвестора. ЦБ выделил Рост банку на финансовое оздоровление десятилетний кредит на сумму 18,4 млрд рублей под 0,51% годовых, еще 17,5 млрд рублей на шесть лет под 6,01% годовых получил инвестор для поддержания ликвидности.

В декабре 2015 года основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов выкупил у кредитной организации акции Рост банка. А в сентябре 2017 года Рост банк вошел в группу Бинбанка в рамках финансового оздоровления последнего.

В феврале этого года ЦБ объявил о планах объединить Бинбанк с другим санируемым банком - "ФК Открытие". Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос создания банка "плохих" долгов, на балансе которого будут находить непрофильные активы санируемых кредитных организаций. Рост банк назывался в числе кандидатов, на базе которых может быть создана такая структура.

Теги: ЦБ РФ, Траст, Рост банк
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