Рынок акций РФ откатился к уровню месячной давности по индексу РТС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду откатился к уровню месячной давности по индексу РТС из-за эскалации геополитической напряженности после кадровых перестановок в американском правительстве и заявлений Великобритании о решении выслать из страны 23 российских дипломата, работающих на разведку; основной вклад в снижение внесли бумаги компаний с высокой капитализацией во главе со Сбербанком.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2275,24 пункта (-1,9%), индекс РТС - до 1251,19 пункта (-2,7%) - минимум с 14 февраля; рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,6%.

Доллар вырос до 57,28 руб./$1 (+0,26 рубля), днем курс опускался до 56,76 руб./$1.

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

Кроме того, по заявлению Мэй, Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании, и британские власти будут тщательнее проверять въезжающих в страну россиян.

В лидерах отката выступили акции "Мечела" (-4,6%), Сбербанка (-4,2% и -3,8% "префы"), "Интер РАО" (-4,2%), "Башнефти" (-4,2%), ВТБ (-4,1%), "Россетей" (-3,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-3,2%), "Мосбиржи" (-2,9%), "Газпрома" (-2,8%), "ФСК ЕЭС" (-2,5%).

Подросли бумаги "Северстали" (+1,2%), "Ростелекома" (+0,3%).

В среду снизилась фондовая Азия (просели Япония и Китай) на опасениях, что перестановки в правительстве США приведут к ухудшению отношений страны с торговыми партнерами и к торговым войнам. Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе Центрального разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

В Европе в среду днем отмечалась коррекция вверх на фоне позитивной статистики из Китая, однако к вечеру откат продолжился вместе с Америкой (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $64,5 за баррель (-0,2% и -0,5% накануне), апрельская цена WTI - $60,49 за баррель (-0,4% и -1,1% накануне).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке Московской биржи за день составил 45,756 млрд рублей (из них 16,544 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).