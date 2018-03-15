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Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Кредит Экспресс

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Кредит Экспресс, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 15 марта.

Регулятор отмечает, что в деятельности банка "Кредит Экспресс" "установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В банке также выявлено снижение размера собственных средств (капитала), есть основания для "осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", сообщает ЦБ

В банк назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего либо ликвидатора. ООО КБ "Кредит Экспресс" является участником системы страхования вкладов.

Кредит Экспресс по итогам 2017 года занимает 357-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: ЦБ РФ, Кредит Экспресс
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