Выходца из АФК "Система" Каменского назвали кандидатом на пост финдиректора МТС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Новым финансовым директором ПАО "МТС" может стать выходец из материнской компании - исполнительный вице-президент АФК "Система" по финансам и экономике Андрей Каменский, сообщили "Интерфаксу" несколько источников на рынке.

Источник, близкий к АФК, подтвердил, что на позицию финдиректора МТС утвержден менеджер из команды старшего вице-президента, финансового директора АФК Всеволода Розанова.

По его словам, сейчас топ-менеджер проходит формальные процедуры, вопрос о его назначении также должен быть вынесен на совет директоров компании, который, как ожидается, пройдет в конце марта. По этой причине Каменский будет представлен в качестве советника президента МТС по финансовым вопросам, о его назначении МТС планирует объявить в четверг, поясняет другой источник.

Главой МТС с 13 марта является вице-президент компании по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Алексея Корня. На этом посту он сменил Андрея Дубовскова, который возглавил в материнскую компанию оператора АФК "Система". С тех пор пост финансового директора оставался вакантным.