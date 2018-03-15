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Экономика

Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций "Интер РАО" в рамках SPO

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы стали основными покупателями акций "Интер РАО" в рамках SPO, сообщил "Интерфаксу" Борис Квасов, исполнительный директор управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

"Несмотря на высокую волатильность на рынке, сделка привлекла большой интерес со стороны институциональных инвесторов. В конечном счете спрос в несколько раз превысил предложение, и сделка закрылась с дисконтом около 5% к цене закрытия перед запуском транзакции", - сказал Квасов.

По его словам, более 30 инвесторов приобрели акции в рамках сделки. "Около 2/3 сделки было продано иностранным инвесторам. На долю российских фондов пришлось около 1/3 сделки", - отметил банкир.

"Данная транзакция стала первой сделкой на рынках акционерного капитала с акциями компании, работающей исключительно в секторе электроэнергетики, с 2010 года", - добавил он.

В среду вечером "Интер РАО" сообщило о начале размещения 1 млрд 192 млн акций, или 1,14% капитала, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ). Продавцом выступает компания "Интер РАО Инвест", представляющая в сделке интересы топ-менеджеров энергокомпании - участников долгосрочной программы мотивации.

Официально ценовой диапазон сделки не объявлялся, источники "Интерфакса" говорили, что первоначально он составлял 3,36-3,43 руб. за акцию. Однако на фоне высокого спроса его решено было поднять - до 3,43-3,48 руб. Уже в рамках нового диапазона книга заявок была переподписана в четыре раза, по верхней его границе - вдвое, отмечали собеседники агентства. Поздно вечером инвесторам сообщили, что заявки по цене ниже 3,48 руб. за акцию удовлетворены не будут. Обычно цена, по которой заявки "отсекаются" в ходе букбилдинга, и становится итоговой ценой размещения. Так произошло и в этом случае.

С учетом цены размещения весь выставленный на продажу пакет оценен примерно в 4,15 млрд руб., дисконт к цене закрытия торгов в среду - чуть больше 5%.

Само "Интер РАО" не получит средств от продажи акций.

Продающий акционер берет на себя обязательство lock-up сроком на три месяца.

В среду акции "Интер РАО" на "Московской бирже" подешевели на 4,18% и закрылись на отметке 3,67 руб.

В сделке не принял участия глава компании Борис Ковальчук, сообщило "Интер РАО". По данным источника "Интерфакса", также не стал участвовать в АВВ член правления и руководитель блока стратегии и инвестиций "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов.

Опционная программа была утверждена советом директоров "Интер РАО" в феврале 2016 года. В рамках программы менеджмент получил право приобрести до 2% капитала энергокомпании из квазиказначейского пакета. "В настоящий момент наступила дата исполнения опционной программы, и некоторые её участники выразили намерение продать часть акций, в результате чего было принято решение обеспечить организованный процесс продажи с участием ООО "Интер РАО Инвест" в качестве продавца", - сообщила компания. Всего менеджмент в рамках опционной программы приобрел 1,56 млрд акций (около 1,5% "Интер РАО"), отмечает собеседник "Интерфакса".

Совместная продажа менеджментом "опционных" акций в рынок через процедуру ускоренного букбилдинга - уникальная для российского фондового рынка сделка. Обычно продающими акционерами в рамках SPO выступают основные акционеры и крупные миноритарии, иногда сами компании продают акции из казначейских пакетов.

"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в "Интер РАО" у госхолдинга "Роснефтегаз" - 27,63%. Группа "ФСК ЕЭС" владеет 18,6%, "РусГидро" - 4,92%. Квазиказначейский пакет до сделки составлял 20,09%. Free float по итогам SPO вырастет до 30,05%, сообщила компания. Акции "Интер РАО" входят в индекс MSCI Russia.

Теги: Интер РАО
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