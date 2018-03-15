Треть запасов "Роснефти" на Хатанге оказалась на суше в нераспределенном фонде

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Около трети запасов нефти морского Центрально-Ольгинского месторождения, недавно открытого "Роснефтью" в районе Хатангского залива, оказались на территории сухопутного участка Хара-Тумус, который на текущий момент еще находится в нераспределенном фонде, следует из материалов Роснедр.

"Роснефть" сообщила об открытии Центрально-Ольгинского месторождения в июне 2017 года, а в июле компания попросила Минприроды выставить на торги соседний сухопутный участок - Хара-Тумус на одноименном полуострове, на котором числились только ресурсы по категории D1 в размере 3,2 млн т нефти и 6,8 млрд кубометров газа.

В октябре "Роснефть" поставила на баланс Госкомиссии по запасам запасы Центрально-Ольгинского месторождения в размере 80 млн тонн по категориям С1+С2.

В начале ноября Роснедра объявили о проведении конкурса по участку Хара-Тумус. При этом в условия конкурса было включено требование о наличии у участников конкурса лицензии на шельфе Арктики. Таким образом, принять участие в конкурсе на Хара-Тумус могли только две компании: "Роснефть" и "Газпром" . "Газпром" не проявлял интерес к работам в этом районе. С другой стороны, такое условие позволяло отсечь "ЛУКОЙЛ", работающий на сухопутном Восточно-Таймырском участке в районе Хатангского залива.

Из материалов Роснедр следует, что одновременно с постановкой запасов Центрально-Ольгинского месторождения Роснедра приняли приказ об изменении запасов участка Хара-Тумус. Согласно последней конкурсной документации, на участке стали числиться не только ресурсы, но и запасы нефти по категории С1 в размере 0,225 млн т и по категории С2 - 26,7 млн т.