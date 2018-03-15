Главные новости
В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на Дубровке
Экономика

В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Выплата задержанной заработной платы в случае банкротства работодателя должна проводиться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС), следует из пакета законопроектов, подготовленных председателем комитета по государственному строительству Госдумы Павлом Крашенинниковым. В случае реализации этой инициативы в РФ будет создана двухфакторая система компенсации таких долгов, предусматривающая привлечение федеральных ресурсов.

Целью законопроектов, с которыми ознакомился "Интерфакс" (они разосланы правительством в министерства), является защита трудовых прав работников предприятий, в отношении которых введена процедура банкротства, отмечает Крашенинников в сопроводительном письме и делает отсылку к закрепленному в Конституции праву гражданина на получение вознаграждения за труд.

Первый документ пакета - законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" - устанавливает, что утрата причитающейся работнику заработной платы вследствие банкротства работодателя является страховым случаем, таким же, как достижение пенсионного возраста, инвалидность и т.д. Второй законопроект - "Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя" - уточняет понятие страхового случая и описывает порядок выплат.

Страховым случаем, согласно документу, является наличие задолженности по заработной плате по состоянию на день принятия судом решения о введении любой из процедур: наблюдения, реструктуризации долгов, признании банкротом (если наблюдение или реструктуризация не применялись). Размер выплат устанавливается в размере трехмесячной задолженности по зарплате - либо перед возбуждением дела о банкротстве, либо перед увольнением (без учета выходного пособия, процентов и компенсаций).

Назначение и осуществление страховой выплаты производится территориальным органом ФСС на основании обращения работодателя, арбитражного управляющего или работника. Документ закрепляет права застрахованных лиц на получение информации об образовавшейся задолженности по заработной плате, о начислении страховых взносов и на принятие мер для получения выплат.

Законопроект предполагает, что финансовое обеспечение такого страхования производится с помощью перераспределения существующих поступлений в ФСС. В сопроводительном письме П.Крашенинников предлагает установить предельную сумму выплаты задолженности в размере средней заработной платы в соответствующем регионе РФ.

"Норма о компенсациях работникам, не получившим зарплату из-за банкротства работодателя, и предусматривающая разработку такого порядка, уже прописана в законе о банкротстве, с отложенным сроком вступления в силу - с 1 января 2022 года", - напоминает руководитель проекта "Федерсурс" Алексей Юхнин. По его словам, законопроекты Крашенинникова, по сути, определяют порядок таких компенсаций.

Проблема долгов по зарплате, которую не получают работники предприятий-банкротов, весьма остра. В 2017 году в реестры кредиторов были включены требования 240 тыс. работников, это в 4 раза больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Правда, сумма требований по зарплате и пособиям практически не изменилась: 1,53 млрд рублей в 2016 году, 1,54 млрд рублей в 2017 году. При этом выплаты снижаются. Если в 2016 году за счет конкурсной массы банкротов были удовлетворены 34% требований работников (528 млн рублей), то в прошлом году - 31% (476 млн рублей).

"Работникам, чьи требования входят во вторую очередь в реестре, должники в среднем возвращают больше, чем кредиторам третьей очереди, которым удается получить не более 6% своих требований, - говорит Алексей Юхнин. - Но дело в том, что около 70% компаний вообще ничего не выплачивают по итогам банкротства, поскольку входят в процедуру в плачевном состоянии, в их числе есть предприятия с требованиями нескольких сотен работников в реестре".

"Выплаты работникам за счет средств страхового фонда - единственно возможное решение проблемы, все остальное лишь усилит социальную напряженность", - сказал "Интерфаксу" председатель совета Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Дмитрий Скрипичников.

Пакет Крашенинникова - не первая попытка законодательно решить проблему погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятий-банкротов. Но ранее ставка делалась на средства региональных бюджетов. В феврале 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные и местные власти правом погашать требования кредиторов второй очереди в части выплаты задолженности по зарплате и пособиям, которая образовалась до начала процедуры банкротства.

Реализация предложений П.Крашенинникова будет означать создание в РФ реально действующей двухфакторной системы компенсации зарплатных долгов банкротов. Их можно будет погашать и за счет конкурсной массы в приоритетном порядке, и за счет федеральных средств.

"Не везде за рубежом у работников есть право преимущественного удовлетворения, но при этом существуют иные механизмы защиты их прав с помощью фондов страхования, - сказал "Интерфаксу" судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов. - В некоторых правопорядках есть и повышенная очередность, и фонд". Это, по его словам, гораздо более эффективное средство защиты. "Я думаю, на данном этапе, учитывая реальный процент погашения требований работников и степень развития банкротного права, в России необходимо создать двухуровневую систему защиты работников", - резюмировал он.

Теги: Госдума, ФСС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
 Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
 ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
 ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
 Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
 Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Фотохроника 14 марта6 фото
14 марта
Фотохроника 14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляЭкономикаВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"В РоссииПутин лично приказал начать штурм захваченного театрального центра на ДубровкеВ миреЛондон не будет передавать РФ образцы отравившего Скрипаля веществаВ РоссииПамфилова назвала выборы-2018 величайшими по значимостиВ миреГенпрокурор Украины внес в Раду представление на арест Надежды Савченко

Премьер Словакии ушел в отставку

Королева Великобритании разрешила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Мнучин объяснил новые санкции против РФ "пагубной киберактивностью" Москвы

Тереза Мэй посетила Солсбери

В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

США расширили санкционный список в отношении РФ

США расширили санкционный список в отношении РФСанкции введены против сотрудников "фабрики троллей", Пригожина, ФСБ и сотрудников ГРУ Подробнее

Косачев увидел в "деле Скрипаля" подготовку к применению силы против РФ

ВС РФ признал законной трансляцию послания президента и показ фильма "Путин"

Кержаков возглавил юношескую сборную России

Старт американской ракеты Antares к МКС перенесен с 1 на 9 мая

Хоккеисты сборной России дважды сыграют с Германией в апреле

Встречи финалистов Олимпиады-2018 состоятся в рамах Еврочелленджа в Сочи Подробнее

Школьники в Петербурге отравились нейролептиком

На американском сегменте МКС снова не удалось заменить блок управления питанием

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу Скрипаля

Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж выпустили заявление по делу СкрипаляВ свою очередь британский министр обороны заявил, что "России нужно отойти и заткнуться" Подробнее

Экс-футболист сборной Испании Хаби Алонсо попал под следствие за неуплату налогов

Ему грозит до восьми лет тюремного заключения Подробнее

В управлении ФССП в Калининграде началась проверка заявлений о домогательствах

Националисты пообещали сорвать голосование в генконсульстве РФ в Харькове

Прокурор потребовал для сына экс-президента Молдавии 6,5 лет тюрьмы

"Траст" и Рост банк в ближайшее время будут докапитализированы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru