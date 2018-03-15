В Думе предложили компенсировать зарплатные долги предприятий-банкротов за счет ФСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Выплата задержанной заработной платы в случае банкротства работодателя должна проводиться за счет средств Фонда социального страхования (ФСС), следует из пакета законопроектов, подготовленных председателем комитета по государственному строительству Госдумы Павлом Крашенинниковым. В случае реализации этой инициативы в РФ будет создана двухфакторая система компенсации таких долгов, предусматривающая привлечение федеральных ресурсов.

Целью законопроектов, с которыми ознакомился "Интерфакс" (они разосланы правительством в министерства), является защита трудовых прав работников предприятий, в отношении которых введена процедура банкротства, отмечает Крашенинников в сопроводительном письме и делает отсылку к закрепленному в Конституции праву гражданина на получение вознаграждения за труд.

Первый документ пакета - законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" - устанавливает, что утрата причитающейся работнику заработной платы вследствие банкротства работодателя является страховым случаем, таким же, как достижение пенсионного возраста, инвалидность и т.д. Второй законопроект - "Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя" - уточняет понятие страхового случая и описывает порядок выплат.

Страховым случаем, согласно документу, является наличие задолженности по заработной плате по состоянию на день принятия судом решения о введении любой из процедур: наблюдения, реструктуризации долгов, признании банкротом (если наблюдение или реструктуризация не применялись). Размер выплат устанавливается в размере трехмесячной задолженности по зарплате - либо перед возбуждением дела о банкротстве, либо перед увольнением (без учета выходного пособия, процентов и компенсаций).

Назначение и осуществление страховой выплаты производится территориальным органом ФСС на основании обращения работодателя, арбитражного управляющего или работника. Документ закрепляет права застрахованных лиц на получение информации об образовавшейся задолженности по заработной плате, о начислении страховых взносов и на принятие мер для получения выплат.

Законопроект предполагает, что финансовое обеспечение такого страхования производится с помощью перераспределения существующих поступлений в ФСС. В сопроводительном письме П.Крашенинников предлагает установить предельную сумму выплаты задолженности в размере средней заработной платы в соответствующем регионе РФ.

"Норма о компенсациях работникам, не получившим зарплату из-за банкротства работодателя, и предусматривающая разработку такого порядка, уже прописана в законе о банкротстве, с отложенным сроком вступления в силу - с 1 января 2022 года", - напоминает руководитель проекта "Федерсурс" Алексей Юхнин. По его словам, законопроекты Крашенинникова, по сути, определяют порядок таких компенсаций.

Проблема долгов по зарплате, которую не получают работники предприятий-банкротов, весьма остра. В 2017 году в реестры кредиторов были включены требования 240 тыс. работников, это в 4 раза больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Правда, сумма требований по зарплате и пособиям практически не изменилась: 1,53 млрд рублей в 2016 году, 1,54 млрд рублей в 2017 году. При этом выплаты снижаются. Если в 2016 году за счет конкурсной массы банкротов были удовлетворены 34% требований работников (528 млн рублей), то в прошлом году - 31% (476 млн рублей).

"Работникам, чьи требования входят во вторую очередь в реестре, должники в среднем возвращают больше, чем кредиторам третьей очереди, которым удается получить не более 6% своих требований, - говорит Алексей Юхнин. - Но дело в том, что около 70% компаний вообще ничего не выплачивают по итогам банкротства, поскольку входят в процедуру в плачевном состоянии, в их числе есть предприятия с требованиями нескольких сотен работников в реестре".

"Выплаты работникам за счет средств страхового фонда - единственно возможное решение проблемы, все остальное лишь усилит социальную напряженность", - сказал "Интерфаксу" председатель совета Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Дмитрий Скрипичников.

Пакет Крашенинникова - не первая попытка законодательно решить проблему погашения задолженности по зарплате перед работниками предприятий-банкротов. Но ранее ставка делалась на средства региональных бюджетов. В феврале 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет региональные и местные власти правом погашать требования кредиторов второй очереди в части выплаты задолженности по зарплате и пособиям, которая образовалась до начала процедуры банкротства.

Реализация предложений П.Крашенинникова будет означать создание в РФ реально действующей двухфакторной системы компенсации зарплатных долгов банкротов. Их можно будет погашать и за счет конкурсной массы в приоритетном порядке, и за счет федеральных средств.

"Не везде за рубежом у работников есть право преимущественного удовлетворения, но при этом существуют иные механизмы защиты их прав с помощью фондов страхования, - сказал "Интерфаксу" судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов. - В некоторых правопорядках есть и повышенная очередность, и фонд". Это, по его словам, гораздо более эффективное средство защиты. "Я думаю, на данном этапе, учитывая реальный процент погашения требований работников и степень развития банкротного права, в России необходимо создать двухуровневую систему защиты работников", - резюмировал он.