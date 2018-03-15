Экономика

Glencore будет продавать треть добываемого кобальта в Китай

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Горнодобывающая и трейдинговая компания Glencore Plc, крупнейший производитель кобальта в мире, подписала соглашение с китайской GEM Co о поставках свыше 50 тыс. тонн этого металла в течение трех лет, сообщает издание Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Указанный объем составляет примерно треть ожидаемой добычи кобальта компанией за этот период.

Кобальт является одним из важнейших материалов для производства литий-ионных аккумуляторов, которые используются в смартфонах и электромобилях. При этом, как говорится в исследовании, выполненном по заказу Glencore, к 2030 году годовой спрос на металл в электромобилях может вырасти до 314 тыс. тонн, что в четыре раза превышает общемировой уровень его добычи в 2017 году.

При этом около 60% кобальта производится в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти страны признали его стратегическим ресурсом, и по новому законодательству, принятому 9 марта, размер отчислений государству от добычи увеличится в пять раз, с 2% до 10%.

"Кобальт, который стоил $30 тыс. за тонну в 2007 году, а сейчас стоит $85 тыс. за тонну, является редким и стратегическим металлом, поэтому государство хочет получать прибыль от его добычи", - заявил в интервью Financial Times премьер-министр ДРК Бруно Чибала.

Glencore владеет двумя рудниками кобальта в ДРК, включая крупнейший в мире рудник Katanga. Ожидается, что к 2019 году добыча на нем достигнет 34 тыс. тонн в год.

Теги: Glencore, Китай
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