Рынок акций РФ просел на бумагах Сбербанка и Мегафона по итогам торгов в четверг

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг просел по индексам из-за упавших бумаг Сбербанка на фоне эскалации геополитической напряженности и обвалившихся бумаг "Мегафона" на новостях об отсутствии дивидендов; выросли акции "Магнита" на фоне известий о закрытии ВТБ сделки по покупке пакета ритейлера.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2272,49 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1247,28 пункта (-0,3%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 3% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 57,39 руб./$1 (+0,27 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-3% и -3% "префы"), "РусАла" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%, до 3,616 рубля), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,2%), "Распадской" (-1,1%, "Аэрофлота" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%).

Накануне вечером "Интер РАО" сообщило о начале размещения 1 млрд 192 млн акций, или 1,14% уставного капитала, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга (АВВ), цена размещения в четверг была определена на уровне 3,48 рубля за акцию. С учетом цены размещения весь выставленный на продажу пакет оценен примерно в 4,15 млрд рублей, цена акций на закрытие торгов в среду - 3,67 рубля.

Акции "Мегафона" подешевели до 524,9 рубля (-9%) при объеме торгов 2,115 млрд рублей, минимум сделок составил 506,1 рубля (-12,3%).

Совет директоров ПАО "Мегафон" принял решение не выплачивать дивиденды в 2018 году, сообщила компания. В мае 2017 года компания приняла новую дивидендную политику, которая предполагает минимальный объем дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров группы без включения результатов Mail.ru. При этом "Мегафон" отмечал, что считает выплаты дивидендов раз в год "подходящей периодичностью".

Позднее глава совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский, представляющий интересы группы USM, заявил в интервью "Коммерсанту", что считает целесообразным реинвестирование прибыли сотового оператора в развитие компании, а выплата дивидендов "противоречит стратегическим целям компании и USM как ее контролирующего акционера". "С 2013 года "Мегафон" выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, параллельно купив активы более чем на $3 млрд и вкладывая в развитие сети. В результате долговая нагрузка компании существенно возросла, пришло время реинвестировать в развитие компании для сохранения ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости", - прокомментировал позицию USM Стрешинский.

Выросли акции "Магнита" (+3,6%), "Мечела" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,2%), "Роснефти" (+1,2%), "Башнефти" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%).

Группа ВТБ (+0,6%) 14 марта закрыла сделку по покупке 29% акций ритейлера "Магнит": ООО "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" получило 29,1% акций "Магнита" (29 млн 656,2 тыс. акций), доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3% с 32,1% (с учетом косвенного владения).

Индексы в США накануне снизились третьи торги подряд на возросших опасениях торговых войн. Представитель Белого дома подтвердила 14 марта, что США требуют от Китая принять меры для сокращения дефицита торгового баланса США с КНР на $100 млрд. Сырьевые и промышленные компании США могут оказаться в проигрыше больше других в том случае, если Китай ответит на американские торговые ограничения.

В Азии динамика индексов была смешанной (Япония и Китай подросли на 0,1-0,6%) из-за сохраняющихся опасений относительно возможных торговых войн, но подросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,3-0,9%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 вырос на 0,1%) и подросла нефть.

Вышедшая в четверг в США статистика поддержала доллар. Число первичных заявок на пособие по безработице сократилось за неделю до 226 тыс. при прогнозах снижения до 228 тыс. Индекс производственной активности Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте подскочил до максимума с октября - 22,5 пункта при прогнозах роста до 15 пунктов.

Между тем, индикатор деловой активности ФРБ Филадельфии снизился в марте до 22,3 пункта при прогнозах снижения до 23 пунктов с февральских 25,8 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в четверг составила $65,11 за баррель (+0,3% и +0,4% в среду), майская цена WTI - $61,28 за баррель (+0,4% и +0,4% накануне).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 56,858 млрд рублей (из них 20,242 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).