Рубль снизился к доллару и евро на фоне новых санкций против России

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг вечером, рубль снижается к бивалютной корзине в условиях введения новых санкций против России со стороны США.

Курс доллара США составил 57,39 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 26,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,69 руб./EUR1, поднявшись на одну копейку. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,03 копейки - до 63,37 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз после утреннего роста и снижается к доллару и евро на вечерних торгах в условиях расширения списка санкций США в отношении России, о которых объявил американский Минфин. Ведомство отметило, что санкции введены в связи с вмешательством России в выборы в США и кибератаками. В санкционные списки, имеющие отношение к России, попали еще 14 физических лиц и одна организация, говорится в заявлении Минфина, обнародованном в четверг.

Эталонные марки нефти растут в цене в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают данные о запасах и нефтедобыче в США и ежемесячный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в четверг увеличилась на 0,48% - до $65,2 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,57% - до $61,1 за баррель.

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году вырастут на 1,8 млн баррелей в сутки (б/с), а не на 1,7 млн б/с, как предполагалось ранее, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Так, поставки нефти не-ОПЕК в текущем году вырастут с 58,1 млн б/с до 59,9 млн б/с. При этом мировой спрос на нефть составит в этом году 99,3 млн б/с по сравнению с 97,8 млн б/с в 2017 году, полагают эксперты МЭА.

Согласно расчетам МЭА, в январе коммерческие резервы нефти в развитых странах (ОЭСР) выросли впервые за семь месяцев и составили 2,871 млрд баррелей, то есть на 53 млн баррелей превысили средний показатель за 5 лет.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 марта на 8,16 копейки, до 57,0188 руб./$1, и опустил курс евро на 1,87 копейки, до 70,5151 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 15,5 копейки по отношению к среде и составил 57,0617 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга вырос на 16 копеек и составил 57,1662 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 109,723 млн, из которых $1 млрд 254,713 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 855,01 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 6,69 копейки по отношению к среде, до 70,4787 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга увеличился на 9,59 копейки и составил 70,5945 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR618,678 млн, из которых EUR160,144 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR458,534 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,5% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась также на 1 б.п. - до 7,54% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 7,41% и 7,39% годовых соответственно.