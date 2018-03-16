Остатки на корсчетах банков в ЦБ 16 марта выросли

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2502,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 2151,1 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 15 марта составлял 2042,2 млрд рублей по России и 1702,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 16 марта составили 2995,9 млрд рублей по России против 2998,6 млрд рублей днем ранее.