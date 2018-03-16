Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу утром; рубль снижается к бивалютной корзине, реагируя на ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,47-57,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,53 руб./$1 (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,84 руб./EUR1 (+16 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 10,78 копейки к уровню закрытия четверга, до 63,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,24 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро, торгуясь на минимальных отметках с середины февраля на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России. Участники торгов негативно реагируют на расширение списка антироссийских санкций со стороны США, объявленного накануне, и решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России.

Цены на нефть стабильны в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу поднялась на 0,08% - до $65,17 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,11% - до $61,32 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 млн баррелей. Таким образом, по оценкам МЭА, спрос на нефть в этом году составит 99,3 млн баррелей в сутки.

Увеличение спроса на нефть, как ожидается, будет нивелировать рост добычи сланцевой нефти в США, что поддержит баланс на рынке, полагают эксперты МЭА. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что непрерывный рост добычи в США по-прежнему представляет собой риск для рынка.

На следующей неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.

Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.