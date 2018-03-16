Главные новости
ЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейВ миреThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена
Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу утром; рубль снижается к бивалютной корзине, реагируя на ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,47-57,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,53 руб./$1 (+6,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,84 руб./EUR1 (+16 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 10,78 копейки к уровню закрытия четверга, до 63,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 32,24 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро, торгуясь на минимальных отметках с середины февраля на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России. Участники торгов негативно реагируют на расширение списка антироссийских санкций со стороны США, объявленного накануне, и решения специального прокурора США Роберта Мюллера запросить через суд документы Trump Organization, касающиеся России.

Цены на нефть стабильны в пятницу после повышения по итогам предыдущей сессии на прогнозах усиления темпов роста глобального спроса. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в пятницу поднялась на 0,08% - до $65,17 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,11% - до $61,32 за баррель.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тысяч баррелей в сутки - до 1,5 млн баррелей. Таким образом, по оценкам МЭА, спрос на нефть в этом году составит 99,3 млн баррелей в сутки.

Увеличение спроса на нефть, как ожидается, будет нивелировать рост добычи сланцевой нефти в США, что поддержит баланс на рынке, полагают эксперты МЭА. Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что непрерывный рост добычи в США по-прежнему представляет собой риск для рынка.

На следующей неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором американский Центробанк, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку.

Трейдеры ждут сигналов о том, допускает ли Федрезерв, что в этом году ему потребуется увеличить ставку четыре раза, а не три раза, как ожидалось ранее.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей
Решившиеся на такой переход граждане не учли, что без потери инвестиционного дохода выбирать управляющего накоплениями можно лишь раз в пять летПодробнее
 ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
 ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
 ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
 ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
 Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 марта6 фото
15 марта
Фотохроника 15 марта
Прощание с Олегом Табаковым10 фото
15 марта
Прощание с Олегом Табаковым
Ушел из жизни Стивен Хокинг10 фото
14 марта
Ушел из жизни Стивен Хокинг
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейВ миреThe Telegraph назвала способ доставки Скрипалю отравляющего веществаСпортУ Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаВ миреНе менее четырех человек погибли при обрушении моста в СШАСпортЦСКА выиграл у "Лиона" и вышел в четвертьфинал Лиги ЕвропыВ РоссииПочти четверть россиян назвала причиной убийства Немцова его оппозиционные взгляды

Комиссия Интерпола вернется к вопросу об объявлении Родченкова в розыск

Штат посольства РФ в Великобритании сократится на 40%

Денежная база в России выросла со 2 по 7 марта на 143,7 млрд рублей

Посол РФ назвал возможный отказ в доступе к Юлии Скрипаль нарушением Венской конвенции

Путин поручил подготовить декриминализацию некоторых деяний бизнесменов

Два золота и одно серебро выиграли российские паралимпийцы в пятницу

Команда России по-прежнему занимает второе место в медальном зачете Подробнее

Лавров прокомментировал заявление британского министра обороны

Вооруженные грабители отобрали 200 тысяч рублей у бизнесмена в Подмосковье

Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года

Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 годаВ числе заявленных целей - вхождение России в топ-5 экономик мира Подробнее

Восточную Гуту с утра пятницы покинули почти 2 тысячи человек

Источник сообщил об эвакуации детского сада в центре Москвы из-за задымления

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов пятницы

Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов

Элис Купер: современные музыканты слишком политкорректны

Элис Купер: современные музыканты слишком политкорректныАмериканский "король ужаса" раскрыл секрет успешной работы с Джонни Деппом и Джо Перри в составе группы Hollywood Vampires Подробнее

Финдиректором Ростелекома назначен старший вице-президент компании Сергей Анохин

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 16 марта выросли

За четверг из Восточной Гуты вышли свыше 12 тыс. человек

Рынок акций РФ открылся в пятницу нейтрально

Воспитатели детсада во Владимирской области забыли ребенка на улице в мороз

Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане состоится в середине мая

У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок колена

У Кокорина диагностирован разрыв крестообразных связок коленаФутболист рискует пропустить ЧМ-2018 в России Подробнее

Почти 50 человек арестовали в Турции по обвинению в подготовке теракта

Военные в Арктике досрочно проголосовали на выборах президента РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru