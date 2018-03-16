Денежная база в России выросла со 2 по 7 марта на 143,7 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 7 марта составил 9630,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 2 марта денежная база в России равнялась 9487,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,51%, или на 143,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.