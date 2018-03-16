Samsung запустил программу trade-in в России

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Компания Samsung официально запустила в России программу trade-in, говорится в сообщении корпорации.

Согласно условиям программы пользователь получает возможность купить новые устройства со скидкой до 40 000 рублей. Чтобы принять участие в акции необходимо принести свой смартфон в салон Samsung или магазин партнера и обменять его на скидку при покупке нового устройства.

Оценка смартфона пользователя будет проводиться на месте в присутствии покупателя, после чего он сможет приобрести новые Samsung Galaxy S9 или S9+ с учетом скидки в размере выкупной стоимости своего предыдущего аппарата.

В программе trade-in могут принять участие смартфоны Samsung Galaxy серии S (начиная с S5), серии A (начиная с выпуска 2016 года), Note5, а также некоторые модели iPhone.