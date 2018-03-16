Аналитики ЦБ сообщили о снижении краткосрочных рисков инфляции

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткосрочные проинфляционные риски уменьшились в феврале, однако среднесрочные риски инфляции все еще сохраняются, говорится в обзоре департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Аналитики ЦБ отмечают, что инфляция и ее устойчивые компоненты остаются пониженными относительно целевого ориентира Банка России в 4%. Годовая инфляция в феврале стабилизировалась на уровне 2,2%. Этому способствовали, в том числе, временные факторы, подчеркивается в обзоре.

По мнению департамента, в динамике потребительских цен, кредитов и депозитов, а также макроэкономических показателей еще не в полной мере нашли отражение принятые ранее решения по денежно-кредитной политике (ДКП). "Этот фактор, завершение процесса перехода к нейтральной ДКП, а также исчерпание действия временных факторов должны постепенно приблизить инфляцию к 4% в 2019 году", - считают аналитики ЦБ.

Среди основных среднесрочных инфляционных рисков они называют быстрый переход к потребительской модели поведения от сберегательной, ускоряющийся рост потребительского кредитования, повышенность и неустойчивость инфляционных ожиданий бизнеса и населения, возможное возникновение дефицита кадров на рынке труда.

"Политика Банка России способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к 4%, на прогнозном горизонте", - отмечает департамент ЦБ.

Банк России ожидает инфляцию в годовом выражении по итогам 2018 года ниже 4% и вблизи этого уровня в 2019 году.

Аналитики ЦБ также обращают внимание на продолжение расширения экономической активности в начале 2018 года после замедления в конце 2017 года. "В целом можно говорить о закреплении экономики на траектории медленного, но устойчивого роста. Существующий баланс рисков говорит о возможности более быстрого перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, который может быть завершен в этом году", - подчеркивают они.