Евро превысил 71 рубль впервые с 14 февраля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу днем превысил 71 рублей впервые с 14 февраля, доллар приблизился к 58 рублям.

Курс евро в 13:39 по московскому времени составил 71,01 руб./EUR1, прибавив 33,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 57,59 руб./$1 (+13 копеек к уровню предыдущего закрытия), обновив максимум также с 14 февраля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро, торгуясь на минимальных отметках с середины февраля на фоне очередного ухудшения внешнеполитической ситуации вокруг России. Участники торгов негативно реагируют на решение правительства Великобритании выслать российских дипломатов и расширение списка антироссийских санкций со стороны США.