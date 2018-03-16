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Экономика

Экспорт "Газпрома" за половину марта вырос на 29% из-за весенних холодов в Европе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Запоздалые холода в Европе продолжают подстегивать спрос на российский газ: за первые 15 дней марта экспорт российского газа в дальнее зарубежье вырос по сравнению с теми же днями 2017 года на 29,4% - до 9,7 млрд куб. м, сообщил "Газпром" .

Март начался с самых суровых за всю эту зиму холодов в Европе, а на грядущих выходных прогнозируется новый удар запоздалых холодов.

По данным платформы Gas Infrastructure Europe, на данный момент уровень заполненности газовых хранилищ Европы самый низкий за десятилетие (историю наблюдений) как в абсолютном, так и в процентном выражении: на 14 марта он составлял 22,93% от мощности хранилищ, или 23,7 млрд куб. м активного газа. С начала сезона отбора из хранилищ было поднято 68 млрд куб. м газа, тогда как предыдущий отопительный сезон суммарный отбор составил 66 млрд куб. м.

За первую половину марта компания, по предварительным данным, добыла 22,6 млрд куб. м газа - на 17,6% больше, чем 1-15 марта 2017 года, реализация на внутреннем рынке из ГТС выросла на 30,7%.

За два с половиной месяца, с 1 января по 15 марта, объем добычи составил 109,9 млрд куб. м газа - на 2,2%, или на 2,3 млрд куб. м больше, чем за аналогичный период 2017 года. Объем реализации газа компании на внутреннем рынке из ГТС увеличился на 7,6%, или на 5,6 млрд куб. м.

Потребителям в дальнем зарубежье "Газпром" поставил 44,4 млрд куб. м газа. Рост - на 3,4%, или на 1,5 млрд куб. м. В частности, увеличился экспорт в Германию - на 11,1% (на 1,3 млрд куб. м), в Австрию - на 90,5% (на 1,3 млрд куб. м), в Нидерланды - на 114,2% (на 1 млрд куб. м).

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Теги: Газпром
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