Экономика

Мировой автопром начал усиленно инвестировать в США и Германии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции ведущих мировых автопроизводителей, которые готовятся к буму электромобилей, теперь направлены не на рынки стран с развивающейся экономикой, такие как Китай или Россия, а в США и государства Европейского союза, в частности, ФРГ. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Ernst & Young (EY).

В производство электромобилей активнее всего инвестируют в настоящее время германские компании, при этом они делают ставку на предприятия внутри страны, говорится в исследовании немецкого отделения EY.

Эксперты проанализировали инвестиционные решения, принятые в 2010-2017 годах 16 крупнейшими автопроизводителями Германии, Японии, США, Южной Кореи, Франции и Италии, включая Volkswagen, Toyota, General Motors, Renault, Fiat Chrysler и Kia. Капиталовложения компаний из Китая и других стран не учитывались, прежде всего из-за отсутствия достаточного количества свободно доступных данных.

В первой половине этого десятилетия лидеры мирового автопрома основную долю своих инвестиций направляли в три страны. В США в 2010-2016 годах в модернизацию существующего и создание нового автомобильного производства было вложено 29,5 млрд евро, в КНР - 25,2 млрд евро, в ФРГ - 23,1 млрд евро.

Далее следуют Мексика, Испания и Бразилия. Инвестиции в Россию, занявшую 7-е место, равнялись 9,4 млрд евро, отмечает Deutsche Welle.

Между тем в 2017 году вложения в автопром Китая составили 2 млрд евро, США - 8,6 млрд евро, Германии - 12,3 млрд евро.

Таким образом, тройка лидеров не изменилась, что неудивительно, поскольку это крупнейшие авторынки на своих континентах. Однако внутри нее произошли перестановки: иностранные капиталовложения в автомобильную промышленность Китая обвально сократились, зато в немецком автопроме начался инвестиционный бум, который катапультировал Германию с третьего сразу на первое место.

В России осуществленные или объявленные иностранные инвестиции в автостроение составили в прошлом году 0,3 млрд евро.

Поскольку данные за один год могут оказаться не показательными, EY приводит следующие подсчеты. На страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) в 2010-2012 годах приходилось в среднем 42% всех инвестиций мирового автопрома, в 2014-2017 годах доля группы составляла в среднем уже только 19%, а если брать только прошлый год - всего 9%.

Период, когда инвестиции активно шли из индустриально развитых стран на развивающиеся рынки, где стремительно создавались и увеличивались мощности для производства автомобилей, похоже, закончился. Деньги опять "возвращаются" в Америку и Европу. Прежде всего в Германию, хотя в 2017 году инвестиции в автопром Чехии составили 1,1 млрд евро, Испании - 0,8 млрд евро, Франции и Великобритании - по 0,3 млрд евро.

Член правления немецкого отделения EY Матьё Майер полагает, что мировой автопром переживает переломный момент - отрасль готовится к предстоящему буму электромобилей. Поэтому крупнейшие автоконцерны "инвестируют в новые конструкторские и производственные мощности на важнейших рынках, а также повышают уровень автоматизации и гибкость действующих предприятий, в том числе для того, чтобы встретить во всеоружии ожидаемый сильный рост продаж электромобилей".

За последние два года 16 крупнейших автокомпаний запустили 25 конкретных инвестиционных проектов в области электромобильности общей стоимостью 5,2 млрд евро. На долю трех немецких концернов пришлись 15 проектов стоимостью 4,7 млрд евро, из которых 3,2 млрд евро были вложены в 11 проектов в ФРГ.

В том числе VW выделил 1 млрд евро на переориентацию завода в Цвиккау исключительно на выпуск электромобилей, а также 750 млн евро на развертывание производства электродвигателей в Касселе. Daimler вложил 500 млн евро в строительство второго предприятия по производству аккумуляторов в Каменце.

"Нынешнее "электрическое" наступление немецких автоконцернов вселяет надежду, что Германия и в будущем сохранит за собой большой кусок в пироге мирового автостроения", - отметил М.Майер.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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Теги: США, Германия
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