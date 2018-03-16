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Экономика

Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ за 2017 год после СПОД до 653,6 млрд руб.

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России увеличил чистую прибыль по РСБУ после событий после отчетной даты (СПОД) в 2017 году на 31% - до 653,6 млрд рублей, следует из годовой бухгалтерской отчетности банка.

Как сообщалось ранее, Сбербанк России по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты на 30,4% - до 674 млрд рублей. Величина общего капитала по итогам 2017 года по РСБУ составила 3,688 трлн рублей как с учетом, так и без учета СПОД.

Чистую прибыль по МСФО Сбербанк увеличил в 2017 году на 38,2% - до 748,7 млрд рублей.

Теги: Сбербанк
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