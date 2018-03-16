"Газпром" приобретет оборудование Siemens для Грозненской ТЭС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" и Siemens подписали контракт на поставку оборудования для Грозненской ТЭС, сообщила российская компания. Согласно подписанному контракту, специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины, говорится в сообщении.

Контракт был подписан в ходе встречи предправления "Газпрома" Алексея Миллера и президента Siemens Джо Кэзера. Они отметили важность сооружения Грозненской ТЭС для Чеченской Республики, так как новая станция позволит устранить дефицит электроэнергии, обеспечить надежное электроснабжение потребителей и расширить рынок сбыта газа.

Грозненская ТЭС мощностью 360 МВт должна быть построена по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) получило от АО "ТГК-2" . Финансирование проекта будет осуществляться за счет ГЭХа. Оператором электростанции станет АО "ОГК-2" , также входящее в состав ГЭХа.

В мае 2016 года гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров говорил, что компания пока не заказывала оборудования для станции, но по итогам переговоров ГЭХ получил коммерческие предложения от Siemens и от "Силовых машин".

Газовые турбины Siemens прибудут на Грозненскую ТЭС "Газпром энергохолдинга" из Германии в середине ноября, говорил в октябре 2017 года источник, знакомый с ходом поставки.

Ранее Siemens объявил о намерении ввести санкции в отношении поставок генерирующей оборудование для госкомпаний в России в связи с незаконной, по мнению компании, поставкой турбин в Крым.

Как говорилось в заявлении немецкой компании, Siemens временно приостановит поставки электрогенерирующего оборудования по текущим контрактам российским клиентам, контроль над которыми осуществляется государством. Одновременно вводится "значительно более строгий режим" контроля, чем предписывает законодательство.