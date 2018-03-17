Экономика

Россельхознадзор запретил поставки продукции еще с одного предприятия Белоруссии

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор ограничивает поставки продукции еще с одного предприятия Белоруссии.

Как сообщает служба, с 17 марта запрещается ввоз продукции Калинковичского молочного комбината (Светлогорский филиал) в связи с тем, что в его сухом молоке трижды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, Россельхознадзор вводит усиленный лабораторный контроль продукции Глубокского молочно-консервного комбината (обнаружение сульфаметазина в цельном сгущенном молоке) и Оршанского молочного комбината (выявление сульфаметазина в питьевом пастеризованном молоке).

Служба пояснила, что сульфаметазин является антибактериальным препаратом, который используется при лечении пневмонии, церебрального менингита, сепсиса, дизентерии и других тяжелых заболеваний. Препарат не рекомендуется применять детям до 12 лет.

Теги: Россия, Белоруссия
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