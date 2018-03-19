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По итогам обработки 99% бюллетеней Путин набирает 76,65% голосов
Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом blue chips в свете убедительной победы Владимира Путина на выборах президента РФ, в то время как внешние площадки подают смешанные сигналы; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2301,78 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1260,62 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 57,57 руб./$1 (+0,08 рубля).

Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов Путин набрал 76,65% голосов избирателей на выборах президента РФ.

В лидерах роста выступают акции "Распадской" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Аэрофлота" (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), "префы" "Татнефти" (+1,8%) и "Сургутнефтегаза" (+1,1%).

Просели акции "Интер РАО" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "Мосбиржи" (-1%).

Индексы в США в пятницу слабо выросли на фоне оптимистичных макроэкономических данных и перерыва в потоке неблагоприятных новостей из Белого дома, индекс S&P 500 (+0,2%) подрос впервые за пять сессий, пишет The Wall Street Journal. По итогам недели рынок акций США продемонстрировал снижение: S&P 500 потерял 1,2%, Dow Jones - 1,5%, Nasdaq - 1%.

Индикатор геополитических рисков (GRI) достиг максимума за 15 лет - с начала вторжения американских войск в Ирак при президенте Джордже Буше-младшем. Участников рынка тревожит потенциальная отставка советника по нацбезопасности США Герберта Макмастера, которая широко обсуждалась в американских СМИ в конце недели.

Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 102 пунктов - самой высокой отметки с января 2004 года, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. В феврале значение индикатора составляло 99,7 пункта, и опрошенные MarketWatch эксперты в среднем ожидали его снижения в текущем месяце до 99,5 пункта.

В Азии в понедельник отмечается смешанная динамика индексов (Япония снизилась на 0,9%, Китай вырос на 0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта.

По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него в данном формате на этом посту.

Нефть утром в понедельник снижается после повышения на минувшей неделе. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $66,01 за баррель (-0,3% и +1,7% в пятницу), майская цена WTI - $62,24 за баррель (-0,3% и +1,9% в пятницу). На прошлой неделе Brent увеличилась в цене на 1,1%, WTI - на 0,5%.

Теги: рынок акций
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