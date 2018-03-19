Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"
Важно
Итоги президентских выборов. Обобщение
Экономика

Рубль не изменился к бивалютной корзине на старте торгов понедельника

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается на Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне победы действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,48-57,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,55 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,58 руб./EUR1 (-6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,58 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,99 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабилен к бивалютной корзине на старте торгов первого дня недели на фоне завершения избирательной президентской кампании 2018 года. Как сообщил ЦИК РФ после обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Главным событием для рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него в данном формате на этом посту.

На валюты развивающихся стран, в том числе на российский рубль, также может повлиять встреча финансовой G20 в Буэнос-Айресе в понедельник и вторник. Одной из центральных тем заседания "Группы двадцати", как ожидается, будут торговые отношения и борьба с протекционизмом.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после повышения на минувшей неделе, по результатам которой Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 0,5%. При этом итогам пятницы контракты подскочили в цене на 1,67% и 1,88% за баррель Brent и WTI соответственно.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени в понедельник опустилась на 0,365% - до $65,97 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,35% - до $62,19 за баррель.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Суд снял арест со всех активов "Системы"Суд снял арест со всех активов "Системы"
Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы"Подробнее
 Россия не будет увеличивать расходы на оборонуРоссия не будет увеличивать расходы на оборону
Расходы на новое российское оружие спланированы и учтеныПодробнее
 Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей
Решившиеся на такой переход граждане не учли, что без потери инвестиционного дохода выбирать управляющего накоплениями можно лишь раз в пять летПодробнее
 ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
 Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
 ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
 ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
 "Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Фотохроника 16 марта6 фото
16 марта
Фотохроника 16 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин набрал рекордные 76,6% голосовВ миреБританские власти предложили обязать россиян отчитаться о недвижимости в странеЭкономикаСуд снял арест со всех активов "Системы"В РоссииПочти 67,5% избирателей приняли участие в выборах президента РоссииВ России100% российских военных в Сирии проголосовали за ПутинаВ миреСи Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на посту президента России

Генерал Дрыманов назвал вероятным создание в России "единой службы следствия" на базе СКР

Генерал Дрыманов назвал вероятным создание в России "единой службы следствия" на базе СКРПо его словам, орган будет создан через слияние следственных подразделений ФСБ и МВД Подробнее

Выборы президента России. Обобщение.

Выборы президента России. Обобщение.По данным ЦИК, это голосование отмечено высокой явкой, отсутствием значимых нарушений и абсолютным рекордом Владимира Путина Подробнее

Переживший падение акробат цирка Мстислава Запашного скончался от остановки сердца

Умер летчик-испытатель Георгий Мосолов

Генерал СКР Дрыманов заявил о попытках ФСБ любыми способами доказать его вину

В Москве поймали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

Медведев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

В ЦИК объяснили расхождения в числе избирателей РФ

Три человека погибли и восемь пострадали при взрыве у стадиона в афганском Джелалабаде

ВС Чечни подтвердил арест правозащитника Титиева до 9 мая

Температура в Москве в течение недели останется значительно ниже нормы

Совет ЕС указал на вероятность причастности России к "делу Скрипаля"

"Черной пантере" удалось удержать лидерство в американском прокате пятую неделю подряд

Кремль представит обобщенную информацию о поздравлениях Путина от западных стран

Борис Титов назвал прошедшие выборы шоу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru