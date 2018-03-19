Рубль не изменился к бивалютной корзине на старте торгов понедельника

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного повышается, евро снижается на Московской бирже" в понедельник утром; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне победы действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,48-57,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,55 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,58 руб./EUR1 (-6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) повысилась всего на 0,3 копейки к уровню закрытия пятницы, до 63,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,58 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 22,99 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабилен к бивалютной корзине на старте торгов первого дня недели на фоне завершения избирательной президентской кампании 2018 года. Как сообщил ЦИК РФ после обработки 99,84% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах, набирая рекордные 76,66%. Павел Грудинин получает 11,80%, Владимир Жириновский - 5,66%. Ксения Собчак получает 1,67%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,76%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Главным событием для рынков на текущей неделе станет заседание ФРС, которое состоится 20-21 марта. По мнению подавляющего большинства экспертов и участников рынка, руководство Федрезерва поднимет базовую процентную ставку в стране на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%.

Основное внимание инвесторов будет приковано к прогнозам относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, включая мартовское, но многие эксперты отмечают, что подъемов может быть четыре, если ЦБ решится пойти на такой шаг для сдерживания инфляции на фоне ускорения темпов роста экономики.

Кроме того, после заседания состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, первое для него в данном формате на этом посту.

На валюты развивающихся стран, в том числе на российский рубль, также может повлиять встреча финансовой G20 в Буэнос-Айресе в понедельник и вторник. Одной из центральных тем заседания "Группы двадцати", как ожидается, будут торговые отношения и борьба с протекционизмом.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после повышения на минувшей неделе, по результатам которой Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 0,5%. При этом итогам пятницы контракты подскочили в цене на 1,67% и 1,88% за баррель Brent и WTI соответственно.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени в понедельник опустилась на 0,365% - до $65,97 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,35% - до $62,19 за баррель.