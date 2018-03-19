Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2017 году выросла до 139 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2017 году составила 139 млрд рублей по сравнению с 99,2 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 13%, до 4,9 трлн рублей, себестоимость увеличилась на 21,5% - до 3,5 трлн руб.

Дебиторская задолженность выросла в 1,7 раза и составила 2,5 трлн руб. Увеличение дебиторской задолженности вызвано, в основном, предоставлением беспроцентных долгосрочных займов на операционную деятельность обществам группы, поясняет НК.

Кредиторская задолженность увеличилась в 1,4 раза - до 1,1 трлн руб.