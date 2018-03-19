Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 1,5%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в феврале 2018 года выросло на 1,5% к тому же месяцу 2017 года после повышения на 2,9% в январе, снижения на 1,5% в декабре и падения 3,6% в ноябре, сообщил в понедельник Росстат.

За январь-февраль 2018 года промышленность выросла на 2,2%.

Данные по промышленности в феврале оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,7%.

Замедление промышленности особенно заметно на фоне лишнего рабочего дня в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года и холодной погоды в минувшем месяце.

Как сообщалось, рост в январе на 2,9% стал максимальным с июня 2017 года, после чего во втором полугодии по ряду причин динамика в промышленности стала замедляться, а в четвертом квартале вообще ушла в минус. Экономисты даже говорили о вхождении промышленности в техническую рецессию - в третьем и четвертом кварталах наблюдалось снижение промпроизводства с исключением сезонности, но после резкого роста в январе эти разговоры поутихли.

Тем не менее, в феврале 2018 года с исключением сезонного и календарного факторов, по оценке Росстата, промышленность опять снизилась на 1,3% после роста на 2,4% в январе и на 0,4% в декабре.

О том, что динамика промышленности несколько ухудшится после скачка в январе, предупреждали и Минэкономразвития, и ЦБ, объясняя разовыми факторами январский всплеск.

"Экономика в январе резко ускорила свой рост, в том числе из-за положительного действия разовых факторов в промышленности, которое, вероятно, ослабнет в последующие месяцы. Это должно несколько замедлить темпы экономического роста до уровня, соответствующего потенциалу (около 1,5% в год)", - писали на прошлой неделе эксперты из департамента исследований и прогнозирования ЦБ в обзоре "О чем говорят тренды".

"В январе динамика промышленности вернулась в положительную зону: рост на 2,4% с устранением сезонности и 2,9% в годовом выражении. Сдерживающее влияние сделки ОПЕК+ на нефтяной сектор ослабевает, вернулся рост обрабатывающей промышленности. Это указывает на временный характер проседания промышленности в конце прошлого года и вероятный частичный "компенсационный" характер январских темпов роста, в том числе связанный с особенностями отражения выпуска продукции отдельных отраслей в статистической отчетности", - поясняли экономисты из ЦБ.

Минэкономразвития в своем докладе "Картина промышленности" за январь также отмечало, что "неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в четвертом квартале 2017 г., обусловлены временными факторами".

Рост промпроизводства в сфере добычи полезных ископаемых в феврале замедлился до 0,3% с 1,1% в январе (за два месяца рост на 0,7%)

В обрабатывающих производствах в феврале годовой рост замедлился до 1,9% с 4,7% в январе (за январь-февраль рост на 3,3%).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, сильно подверженной сезонности, зафиксирован в феврале рост на 1,8% после снижения на 2,2% в январе (за январь-февраль снижение на 0,3%).

В сфере водоснабжения и утилизации отходов в феврале 2018 года был отмечен рост на 1,4% после снижения на 4,6% в январе (за два месяца снижение на 1,6%).

Добыча нефти в феврале 2018 года снизилась на 1,3% в годовом выражении (за два месяца уменьшилась на 1,6%), добыча природного газа выросла на 0,9% (за два месяца снизилась на 0,8%).

Производство легковых автомобилей в феврале выросло на 23,7% после скачка на 31,7% январе (за два месяца рост на 27,5%).

В 2018 году экономисты ожидают роста промышленности на 2,0% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце февраля).

Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством в сентябре, прогнозирует рост промышленности в 2018 году на 2,5%.