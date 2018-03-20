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Экономика

Фондовые индексы США завершили торги в понедельник падением

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник существенным снижением, акции Facebook Inc. подешевели максимальными темпами почти за 4 года.

Некоторую тревожность на рынке создает предстоящее на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС): инвесторы ожидают, что американский центробанк поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75%.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по Москве, после чего состоится пресс-конференция нового президента центробанка Джерома Пауэлла.

"Рынок оценивает вероятность подъема ставки Федрезервом на предстоящем заседании в 97,9%, - отмечает аналитик ACLS Global Маршалл Гиттлер. - Вопрос в том, что скажут "точечные графики" (dot plots) относительно уровня ставок на конец этого года и на следующий год".

"Я ожидаю, что руководители ФРС все же поднимут прогнозы для ставки на следующий год, если уже не на этот, что поддержит доллар США", - говорит эксперт.

Котировки акций всех компаний индекса Dow Jones Industrial Average, за исключением Boeing, завершили торги в понедельник снижением. Бумаги Boeing подорожали на 0,4%.

Акции Facebook по итогам торгов в понедельник подешевели на 6,8%, что стало самым значительным падением цены с марта 2014 года. За одну сессию Facebook потеряла почти $40 млрд капитализации.

Facebook оказалась под огнем критики после того, как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

Падение стоимости акций Facebook повлекло за собой снижение котировок бумаг других технологических компаний. Акции Twitter подешевели на 1,7%, Snap - на 3,5%.

Цена бумаг Apple Inc. опустилась на 1,5%. В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что компания работает над созданием первых собственных дисплеев.

Капитализация американского производителя полупроводников KLA-Tencor Corp. упала на 3,9%. Компания сообщила в понедельник о покупке израильской технологической компании Orbotech Ltd. в рамках сделки объемом порядка $3,4 млрд.

Акции канадской Cronos Group Inc., занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, подорожали на 12% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с MM Enterprises USA LLC для разработки брендированных продуктов и открытия магазинов на территории Канады.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 335,6 пункта (1,35%) и составил 24610,91 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 39,09 пункта (1,42%) - до 2712,92 пункта.

Nasdaq Composite потерял 137,74 пункта (1,84%) и составил 7344,24 пункта.

Теги: США
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