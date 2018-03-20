Главные новости
В РоссииВерховный суд отклонил иск Telegram к ФСБВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Экономика

Российский рынок рекламы в 2017 году вырос на 14%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок рекламы в 2017 году увеличился на 14%, до 417 млрд рублей (без НДС), сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Объем рекламы на телеканалах вырос на 13%, до 170,9 млрд рублей, в том числе на основных каналах - на 13%, до 165,6 млрд рублей, на нишевых - на 36%, до 5,3 млрд рублей.

Объем интернет-рекламы - второй по величине сегмент рынка - возрос на 22%, до 166,3 млрд рублей.

Сегмент радио-рекламы в прошлом году увеличился на 3%, до 16,9 млрд рублей, сегмент out of home - на 9%, до 41,9 млрд рублей (в том числе наружная реклама - на 8%, до 33,8 млрд рублей, indoor-реклама - на 7%, до 2,5 млрд рублей, реклама в кинотеатрах - на 2%, до 1 млрд рублей).

Пресса осталась единственным стагнирующим сегментом: объем рекламы в печатных СМИ в прошлом году сократился на 8%, до 20,5 млрд рублей, в том числе в газетах - на 12%, до 8,7 млрд рублей, в журналах - на 5%, до 11,9 млрд рублей.

Объем сегмента маркетинговых услуг в прошлом году вырос на 9%, до 103 млрд рублей. С учетом этого сегмента, а также рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств объем рынка маркетинговых коммуникаций в России составил 730-750 млрд рублей.

В 2016 году российский рекламный рынок вырос на 11%, сообщала АКАР. Таким образом, в прошлом году рост ускорился. Крупнейший сегмент рынка по годовым объемам - ТВ-реклама - также ускорил рост (с 10%).

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Трамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в годТрамп решил ввести пошлины для китайских товаров на сумму $60 млрд в год
Президент США собирается объявить об этом до конца рабочей неделиПодробнее
 В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токенов
Согласно документу, цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа в РоссииПодробнее
 Госдолг США впервые превысил $21 трлнГосдолг США впервые превысил $21 трлн
Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого годаПодробнее
 Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободыУголовная ответственность за оборот денежных суррогатов составит до 4 лет лишения свободы
По словам замглавы Минфина РФ, такое наказание будет предусмотрено на случай совершения преступления группой по предварительному сговоруПодробнее
Суд снял арест со всех активов "Системы"Суд снял арест со всех активов "Системы"
Обеспечительные меры были наложены в рамках процесса "Роснефть" против "Системы"Подробнее
 Россия не будет увеличивать расходы на оборонуРоссия не будет увеличивать расходы на оборону
Расходы на новое российское оружие спланированы и учтеныПодробнее
 Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублейПотери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей
Решившиеся на такой переход граждане не учли, что без потери инвестиционного дохода выбирать управляющего накоплениями можно лишь раз в пять летПодробнее
 ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"ВТБ закрыл сделку по покупке 29% акций "Магнита"
Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3%Подробнее
 Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублейРасходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей
Ранее на финансовое оздоровление банка планировалось выделить 66,7 млрдПодробнее
 "Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Выборы президента России8 фото
18 марта
Выборы президента России
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВерховный суд отклонил иск Telegram к ФСБВ миреВо Франции задержан экс-президент Николя СаркозиЭкономикаВ Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты и токеновВ РоссииПесков назвал сроки проведения "Прямой линии"В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 20 мартаСпортМейвезер подаст документы на лицензию бойца MMA

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа

В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаПесков не исключил, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравления Подробнее

Прокурор потребовал 9 лет колонии для главы карельского "Мемориала" за изготовление детского порно

Министр юстиции Норвегии ушла в отставку из-за публикации в соцсети

ВС РФ обязал возмещать стоимость зимних шин и сигнализации при возврате бракованного автомобиля

Шойгу заявил об активизации США и стран коалиции в Сирии

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБСуд признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей Подробнее
ФотоВ Кении умер последний самец северного белого носорогаВ Кении умер последний самец северного белого носорога

Разведывательный самолет направился к российским границам в Баренцевом море

Южный вестибюль станции метро "Спортивная" открылся после реконструкции

ФСБ не сочла нарушением прав граждан требование ключей для расшифровки переписки в Telegram

НПФ Сбербанка и "Будущее" не подтвердили переговоры о продаже НПФ "Будущее"

Три пассажира рейса из Таиланда госпитализированы с кишечной инфекцией в Екатеринбурге

Итоги голосования аннулированы на одном из избирательных участков Кубани

В Госдуме призвали принять срочные меры в связи с загрязнением Находки угольной пылью

Суд прекратил производство по встречному иску "Системы" к "Роснефти" и "Башнефти"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru