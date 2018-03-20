Российский рынок рекламы в 2017 году вырос на 14%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок рекламы в 2017 году увеличился на 14%, до 417 млрд рублей (без НДС), сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Объем рекламы на телеканалах вырос на 13%, до 170,9 млрд рублей, в том числе на основных каналах - на 13%, до 165,6 млрд рублей, на нишевых - на 36%, до 5,3 млрд рублей.

Объем интернет-рекламы - второй по величине сегмент рынка - возрос на 22%, до 166,3 млрд рублей.

Сегмент радио-рекламы в прошлом году увеличился на 3%, до 16,9 млрд рублей, сегмент out of home - на 9%, до 41,9 млрд рублей (в том числе наружная реклама - на 8%, до 33,8 млрд рублей, indoor-реклама - на 7%, до 2,5 млрд рублей, реклама в кинотеатрах - на 2%, до 1 млрд рублей).

Пресса осталась единственным стагнирующим сегментом: объем рекламы в печатных СМИ в прошлом году сократился на 8%, до 20,5 млрд рублей, в том числе в газетах - на 12%, до 8,7 млрд рублей, в журналах - на 5%, до 11,9 млрд рублей.

Объем сегмента маркетинговых услуг в прошлом году вырос на 9%, до 103 млрд рублей. С учетом этого сегмента, а также рекламных бюджетов, израсходованных на создание креативных решений, производство рекламной продукции и оплату услуг рекламных агентств объем рынка маркетинговых коммуникаций в России составил 730-750 млрд рублей.

В 2016 году российский рекламный рынок вырос на 11%, сообщала АКАР. Таким образом, в прошлом году рост ускорился. Крупнейший сегмент рынка по годовым объемам - ТВ-реклама - также ускорил рост (с 10%).