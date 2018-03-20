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Экономика

Оман нашел крупные запасы газа на месторождении Мабрук

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Оманская Petroleum Development Oman (PDO) обнаружила крупные запасы газа промышленного значения на месторождении Мабрук в объеме 4 трлн куб. футов и 112 млн баррелей газового конденсата. Об этом сообщила арабская служба CNBC со ссылкой на компанию.

PDO, крупнейшая геологоразведочная компания страны, больше не приводит никаких подробностей, отметив лишь, что залежи обнаружены на севере переданных ей в концессию территорий.

Заявление компании является частью ежегодного доклада министерства нефти и газа Омана.

В нем, в частности, сообщается, что по данным на конец 2017 года общие запасы нефти и конденсата в стране оцениваются в 4,74 млрд баррелей, газа - 24,96 трлн куб. футов.

Теги: Оман
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