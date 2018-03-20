Рубль полностью отыграл потери понедельника благодаря росту цен на нефть

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник вечером; рубль растет к бивалютной корзине, полностью отыграв потери понедельника благодаря заметному скачку цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,47 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 37,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,52 руб./EUR1, опустившись на 81,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 57,05 копейки - до 63,34 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро, полностью отыграв потери понедельника, благодаря скачку цен на нефть до максимальных с конца февраля уровней на оптимизме по поводу успешности мер ОПЕК+ по снижению предложения на мировом рынке топлива.

По прогнозам технического комитета, в который входят представители ОПЕК и стран-партнеров организации, баланс спроса и предложения на мировом рынке нефти будет достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно оценкам комитета, в феврале мировые запасы нефти превышали средний уровень за последние пять лет на 44 млн баррелей против 74 млн баррелей в январе. Ранее сообщалось, что уровень выполнения условий соглашения картеля с партнерами по снижению добычи в феврале достиг 138%.

Рост цен поддерживает также усиление напряженности в отношениях Ирана и Саудовской Аравии и опасения относительно нефтедобычи в Венесуэле.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени во вторник увеличилась на 2,32% - до $67,58 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,51% - до $63,69 за баррель.

Также трейдеры ждут данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) обнародует свои показатели в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики США выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.

Мартовское заседание ФРС начнется во вторник и завершится в среду в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что регулятор поднимет базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. При этом инвесторы будут внимательно анализировать прогнозы относительно дальнейших темпов увеличения ставки. Текущий прогноз предполагает три повышения ставки до конца года, однако американский Центробанк может пойти на четыре повышения ставки для сдерживания инфляции в случае ускорения темпов роста экономики.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 марта на 15,12 копейки, до 57,7033 руб./$1, и повысил курс евро на 62,98 копейки, до 71,2347 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 3,97 копейки по отношению к понедельнику и составил 57,741 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вторника по московскому времени снизился на 7,82 копейки и составил 57,7038 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 008,196 млн, из которых $965,308 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 042,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 47,75 копейки по отношению к понедельнику, до 71,2072 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вторника по московскому времени уменьшился на 2,96 копейки и составил 71,0209 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR453,792 млн, из которых EUR180,489 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR273,303 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка снизились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на один базисный пункт (б.п.), до 7,53% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 7,51% годовых. Ставка на срок один месяц отступила на 4 б.п. - до 7,48% годовых, ставки на сроки три и шесть месяцев снизились на 2 б.п. - до 7,36% и 7,34% годовых соответственно.