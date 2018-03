Фондовые индексы США выросли вслед за энергетическим сектором

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов во вторник вслед за повышением цен на нефть до максимальных уровней за последний месяц, что способствовало росту котировок предприятий энергетического сектора, сообщает MarketWatch.

Возобновившееся усиление напряженности в отношениях Ирана и Саудовской Аравии поддерживает рост нефтяных цен, как и опасения относительно падения нефтедобычи в Венесуэле.

В целом внимание участников рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы. Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых.

Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция нового президента Федрезерва Джерома Пауэлла.

Подъем Nasdaq Composite с начала текущего года составляет 6,7%, Standard & Poor's 500 - 1,6%, в то время как Dow Jones Industrial Average сейчас находится практически на уровне конца прошлого года.

Среди 30 компаний, которые входят в расчет индекса Dow Jones, во вторник подорожали, в частности, акции Boeing Co. (на 1,8%), Nike Inc. (на 1,7%), 3M Co. (на 0,4%) и Caterpillar Inc. (на 1,3%).

Рыночная стоимость Microsoft Corp. поднялась за день на 0,3%, Amazon.com Inc. - на 2,7%, Intel Corp. - на 1,4%.

Подорожали также бумаги Chevron Corp. (на 0,5%), Marathon Oil Corp. (на 2,8%), Peabody Energy Corp. (на 3,1%).

"Мы думаем, что рынок останется волатильным в ближайшие дни из-за потока информации не только из технологического сектора, но и новостей от ФРС, а также из-за налоговых распрей между США и Китаем", - отмечает инвестиционный аналитик по Азиатско-тихоокеанскому регионе Credit Suisse Джек Сиу.

"Мы видим, что волатильность вернулась на рынки, - отмечает старший рыночный аналитик TD Ameritrade Шон Круз. - Похоже, что рынкам стало более комфортно на текущих уровнях, но вероятно пройдет еще месяц-два прежде, чем все успокоится".

Котировки акций Facebook Inc. продолжили снижение, потеряв во вторник около 2,6%. По итогам предыдущих торгов их цена рухнула на 6,8%, что стало самым значительным падением с марта 2014 года.

Facebook оказалась под огнем критики после того, как выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

По данным СМИ, глава отдела безопасности Facebook Алекс Стеймос планирует в скором времени уйти в отставку из-за скандалов и разногласий с руководством.

Помимо этого, Федеральная торговая комиссия США проверит Facebook на предмет потенциального нарушения заключенного с ведомством соглашения о правилах использования персональных данных, а британские парламентарии пригласили главу и владельца компании Марка Цукерберга принять участия в слушаниях об использовании персональных данных и фейковых новостях.

Цена акций другой соцсети - Twitter, также рухнула на 10,4% на опасениях ужесточения регулирования в сфере персональных данных.

Цена бумаг Oracle Corp. за день упала на 9,4%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения получил чистый убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 28 февраля, из-за изменений в налоговом законодательстве США, хотя выручка выросла на 6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 116,36 пункта (0,47%) - до 24727,27 пункта.

Standard & Poor's 500 за день поднялся на 4,02 пункта (0,15%), составив 2716,94 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 20,06 пункта (0,27%) - до 7364,3 пункта.