Украина собралась прекратить программу экономического сотрудничества с Россией

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины на заседании в среду, 21 марта намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы и создать государственное учреждение "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", говорится в повестке дня, обнародованной на сайте правительства.

Кроме того, правительство в среду утвердит численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - мае 2018 года и установит четкие цели деятельности для государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 100% акций (долей) принадлежат государству.

Заседание под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана запланировано на 11:00 (12:00 по московскому времени).