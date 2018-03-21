Китайская госкомпания Citic начала переговоры о покупке доли в CEFC

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Государственный инвестиционный конгломерат Citic ведет переговоры о покупке доли в группе CEFC, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Переговоры находятся в предварительной стадии и осложняются тем, что Citic, имеющая значительный бизнес за пределами Китая, опасается санкционных рисков в связи с планами CEFC приобрести 14% акций "Роснефти" у суверенного фонда Катара и трейдера Glencore, пишет FT.

Частная CEFC, чей внезапный взлет в высшую лигу мирового сырьевого трейдинга сопровождался слухами о неформальных связях компании и ее основателя с китайскими элитами, в конце прошлого - начале нынешнего года столь же неожиданно столкнулась с серьезными проблемами. По данным местных СМИ, председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин попал под следствие, и, возможно, даже задержан.

Официальной информации до сих пор практически нет, первым госорганом, открыто рассказавшим о ситуации с CEFC, стала канцелярия чешского президента (китайская группа владеет в Чехии целым набором активов - от крупнейшей пивоварни до футбольного клуба "Славия"). На этой неделе канцелярия сообщила, что делегация властей Чехии в ходе визита в Китай встретилась с руководством CEFC. Оно проинформировало чешских чиновников, что попавший под следствие председатель совета директоров компании Е Цзяньмин выходит из акционерного капитала и руководства CEFC, а сама компания продолжает свою работу. "Китайская сторона проинформировала, что господин Е Цзяньмин задержан за нарушение закона. При этом в отношении компании CEFC расследования не ведется", - говорилось в сообщении.

CEFC договорилась о покупке 14,16% "Роснефти" в сентябре прошлого года. За пакет российской компании CEFC должна заплатить консорциуму катарского фонда и Glencore 3,9 млрд евро и эквивалент $4,576 млрд в евро по средневзвешенному курсу за пять дней перед датой платежа. Сделку готов профинансировать ВТБ , который может выдать CEFC кредит на 5 млрд евро. "У нас подписаны все соглашения, открыта кредитная линия, которой компания может воспользоваться в любой момент. Они оплатили все комиссии, юридически обязывающие коммитменты с обеих сторон уже существуют", - сообщил в январе глава банка Андрей Костин. Его первый заместитель Юрий Соловьев отметил, что CEFC заложит по кредиту весь покупаемый пакет акций "Роснефти".

Глава российской компании Игорь Сечин в сентябре прошлого года говорил, что процесс вхождения CEFC в состав акционеров "Роснефти" может завершиться до конца года. Glencore в февральском отчете сообщила, что ожидает закрытия сделки в первом полугодии 2018 года. Во вторник глава Glencore Айван Глазенберг впервые прокомментировал перспективы завершения сделки после появления сообщений в СМИ о проблемах CEFC. Выступая на конференции FT, он отметил, что сделка все еще может состояться, добавив, что она одобрена комиссией по развитию и реформам КНР.

Ранее в марте FT сообщила, что контролируемая китайским правительством управляющая компания Huarong купила несколькими траншами 36% акций CEFC Hainan International Holding - структуры, которая и должна приобрести пакет "Роснефти".