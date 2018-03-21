Рубль слегка вырос к доллару и снизился к евро на старте торгов среды

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Доллар США чуть снижается, евро растет на Московской бирже в среду утром; рубль немного снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после существенного укрепления накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,51-57,58 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 57,52 руб. (-1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,58 руб. (+17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 7,1 копейки к уровню закрытия вторника, до 63,39 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,33 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 65,47 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после существенного укрепления накануне. Участники торгов ожидают результатов ключевого события недели - заседания ФРС США, на котором, как ожидается, регулятор повысит размер процентной ставки.

Большинство экспертов сходится во мнении, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики. Прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция нового председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Цены на нефть в ходе азиатских торгов в среду продолжают подъем после роста до трехнедельного максимума днем ранее. Инвесторов приятно удивили данные Американского института нефти (API) о сокращении коммерческих запасов топлива в США. Теперь участники рынка ждут еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти в стране.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени 21 марта увеличилась на 0,25% - до $67,59 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду поднялась на 0,22% - до $63,68 за баррель. По итогам вторника Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

По оценкам API, запасы нефти в США сократились на 2,739 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики ожидали роста на сопоставимую величину. Снижение запасов бензина продолжилось - на 1,06 млн баррелей после падения на 1,262 млн баррелей неделей ранее.

В официальных данных Минэнерго эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей и сокращение резервов бензина и дистиллятов на 1,8 млн баррелей.