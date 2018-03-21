ЦБ РФ ввел временную администрацию в ОФК банке

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком "Объединенный финансовый капитал" (ОФК банк), а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, говорится в сообщении регулятора.

Временная администрация введена сроком на 6 месяцев в связи с неустойчивым финансовым положением ОФК банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления этого банка приостановлены.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен сроком на три месяца. Это является страховым случаем. Выплаты по вкладам в ОФК банка начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

ОФК банк по итогам 2017 года с активами в 59,5 млрд рублей занимал 81-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Объем средств физлиц в банке по итогам 2017 года составлял 9,9 млрд рублей (112-е место в рэнкинге).

Ранее ОФК банк приостановил операции, в том числе и по картам, и перешел на "консультационный" режим работы. Газета "Ведомости" написала, что ЦБ на днях провел совещание о дальнейшей работе банка и этот вопрос был отложен до конца недели. На прошлой неделе ОФК банк испытывал трудности с проведением платежей, отмечало издание.

ОФК банк контролируется несколькими физлицами. Самый крупный пакет акций банка (25%) принадлежит партнеру адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Николаю Егорову.