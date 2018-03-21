АКРА присвоит рейтинг "Почте России" и ее бондам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоит рейтинги ФГУП "Почта России", следует из материалов на сайте госзакупок.

АКРА стало победителем тендера по присвоению и поддержанию рейтинга компании и выпускам ее бумаг по национальной шкале за 23,227 млн рублей. Контракт был заключен 16 марта, он будет действовать в течение трех лет.

Согласно документам сайта госзакупок, "Почта России" также планирует разместить 9 выпусков облигаций на сумму 43,9 млрд рублей: 8 выпусков по 5 млрд рублей и один на 3,9 млрд рублей.

Ранее глава ФГУП "Почта России" Николай Подгузов сообщил журналистам, что не исключает размещения в 2018 году облигаций объемом 10 млрд рублей.

В настоящее время компания реализует инвестиционную фазу развития и планирует инвестировать в обновление логистики более 30 млрд рублей. В обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций "Почты России" объемом 29,1 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 9 млрд рублей.

По итогам 2017 года выручка компании от операционной деятельности выросла на 8,1% и составила 178,1 млрд рублей, EBITDA достигла 13 млрд рублей (рост более чем на 20%), чистая прибыль составила 758 млн рублей, что более чем вдвое ниже показателя 2016 года (1,734 млрд рублей), но на 28% выше плановых показателей предприятия.