Силуанов анонсировал трансформацию Казначейства в полноценную платежную систему

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Федеральному Казначейству в ближайшие годы предстоит трансформация в платежную систему, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии ведомства в Москве.

"Казначейству необходимо запустить систему казначейских платежей, для этого уже в 2018 году необходимо принять поправки в Бюджетный кодекс. В Банке России в 2019 году должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех клиентов Казначейства, с 2020 года Казначейство должно перевести все открытые ему счета из Банка России в Казначейство и стать полноценной платежной системой", - сказал глава Минфина.

С 2021 года должна быть обеспечена возможность начисления процентов на счета публично-правовых образований в Казначействе за счет управления ликвидностью нового казначейского счета, отметил он.

Силуанов также напомнил, что Казначейство в 2018 году должно перейти к размещению средств по договорам репо по рыночной плавающей ставке, а также внедрить два новых инструмента - валютный своп и депозиты с центральным контрагентом.

"Через центрального контрагента мы планируем расширить спектр залоговых инструментов (сейчас это только ОФЗ) на корпоративные ценные бумаги, чтобы размещать эти деньги в более широком круге банков под залог и чтобы потихонечку при условии, если этот инструмент будет запущен и востребован, именно им заместить наш самый старый инструмент депозитов, которые мы даем узкому кругу банков без обеспечения. Тем самым при хорошем развитии кэш-менеджмента, я очень осторожно хотел бы предположить, мы можем в следующем году достигнуть ситуации, когда все наши размещения, во-первых, будут рыночными, и во-вторых, будут обеспечены", - заявил на коллегии заместитель руководителя Казначейства Станислав Прокофьев.